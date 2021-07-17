Съедаем банку за раз! Кабачковая аджика на зиму: останетесь довольны, если возьмёте рецепт

Такая икра получается в меру острой, пикантной, ароматной и очень густой. Можно подавать с разными мясными блюдами, использовать в качестве намазки на бутерброды. Вкус просто чудесный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 2 кг;

морковь и сладкий перец по 200 г;

помидоры, 1 кг;

острый перец, 3 шт или по вкусу;

чеснок, 3 головки;

томатная паста, 140 г;

масло растительное, 120 г;

сахар, 100 г;

уксус 9 %, 80 мл;

соль.

Процесс приготовления

Кабачки и морковь режем кусочками.

Совет: если кабачки молодые, тогда семена не удаляем, а вот совсем зрелые, лучше избавить от внутреннего содержания.

Томаты ошпариваем кипятком, убираем кожуру.

С помощью мясорубки измельчаем все овощи и переливаем массу в кастрюлю.

Доводим до кипения на большом огне и варим 20 минут, периодически перемешивая.

Всыпаем сахар, добавляем томатную пасту и растительное масло рафинированное и соль по вкусу.

После закипания варим 10 минут и добавляем острый перчик по вкусу.

Варим еще 10 минут, добавляем измельченный чеснок и уксус, доводим до кипения и варим 5 минут.

Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.