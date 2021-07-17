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Съедаем банку за раз! Кабачковая аджика на зиму: останетесь довольны, если возьмёте рецепт

Такая икра получается в меру острой, пикантной, ароматной и очень густой. Можно подавать с разными мясными блюдами, использовать в качестве намазки на бутерброды. Вкус просто чудесный.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 2 кг;
  • морковь и сладкий перец по 200 г;
  • помидоры, 1 кг;
  • острый перец, 3 шт или по вкусу;
  • чеснок, 3 головки;
  • томатная паста, 140 г;
  • масло растительное, 120 г;
  • сахар, 100 г;
  • уксус 9 %, 80 мл;
  • соль.

Процесс приготовления

Кабачки и морковь режем кусочками.

Совет: если кабачки молодые, тогда семена не удаляем, а вот совсем зрелые, лучше избавить от внутреннего содержания.

Томаты ошпариваем кипятком, убираем кожуру.

С помощью мясорубки измельчаем все овощи и переливаем массу в кастрюлю.

Доводим до кипения на большом огне и варим 20 минут, периодически перемешивая.

Всыпаем сахар, добавляем томатную пасту и растительное масло рафинированное и соль по вкусу.

После закипания варим 10 минут и добавляем острый перчик по вкусу.

Варим еще 10 минут, добавляем измельченный чеснок и уксус, доводим до кипения и варим 5 минут.

Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

Съедаем банку за раз! Кабачковая аджика на зиму: останетесь довольны, если возьмёте рецепт

Аджика получается очень густой, с насыщенным вкусом и ароматом, совершенно не похоже, что такой острый соус сделан на основе кабачков.

Обязательно попробуйте сделать такую аджику.

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