Съедаем банку за раз! Кабачковая аджика на зиму: останетесь довольны, если возьмёте рецепт

Такая икра получается в меру острой, пикантной, ароматной и очень густой. Можно подавать с разными мясными блюдами, использовать в качестве намазки на бутерброды. Вкус просто чудесный.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 2 кг;
- морковь и сладкий перец по 200 г;
- помидоры, 1 кг;
- острый перец, 3 шт или по вкусу;
- чеснок, 3 головки;
- томатная паста, 140 г;
- масло растительное, 120 г;
- сахар, 100 г;
- уксус 9 %, 80 мл;
- соль.
Процесс приготовления
Кабачки и морковь режем кусочками.
Совет: если кабачки молодые, тогда семена не удаляем, а вот совсем зрелые, лучше избавить от внутреннего содержания.
Томаты ошпариваем кипятком, убираем кожуру.
С помощью мясорубки измельчаем все овощи и переливаем массу в кастрюлю.
Доводим до кипения на большом огне и варим 20 минут, периодически перемешивая.
Всыпаем сахар, добавляем томатную пасту и растительное масло рафинированное и соль по вкусу.
После закипания варим 10 минут и добавляем острый перчик по вкусу.
Варим еще 10 минут, добавляем измельченный чеснок и уксус, доводим до кипения и варим 5 минут.
Разливаем по стерилизованным банкам и закручиваем крышками, переворачиваем и укутываем до полного остывания.
Аджика получается очень густой, с насыщенным вкусом и ароматом, совершенно не похоже, что такой острый соус сделан на основе кабачков.Обязательно попробуйте сделать такую аджику.
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