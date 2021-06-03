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Пышные круассаны. Лакомство с нежной и воздушной структурой теста

Пышные круассаны получаются невероятно мягкими и воздушными, а приятный аромат выпечки наполнит дом теплом.

Пышные круассаны: ингредиенты

Пышные круассаны. Лакомство с нежной и воздушной структурой теста 6

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Мука — 480 гр. (четыреста восемьдесят грамм)
  3. Молоко — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  4. Масло сливочное — 140 гр. (сто сорок грамм)
  5. Вода — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  6. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Сгущёнка вареная
  9. Сахарная пудра
  10. Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  11. Соль — 1/2 ч. л ( половина чайной ложки)

Способ приготовления:

  • В большую ёмкость влейте тёплое молоко, воду и растительное масло, добавьте сухие дрожжи, сахар и соль.
  • Затем вбейте одно яйцо и добавьте один яичный белок.
  • Взбейте массу венчиком до однородного состояния.
  • Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте тесто и оставьте отдыхать при комнатной температуре один час.
  • Затем тесто переложите на стол и разделите на 6-7 равных частей.
  • Скатайте каждый кусочек в шар и накройте, чтобы не обветрились.
  • Затем шары из теста раскатайте в круглые тонкие блины, толщиной 3 мм.
  • Раскатанное тесто смажьте тонким слоем сливочного масла комнатной температуры.
  • Смазанные блины сложите друг на друга, посыпьте мукой и раскатайте в один общий блин, толщиной 5-6 мм.
  • Круглый блин при помощи ножа для пиццы разрежьте на острые треугольники.
  • Выложите по одной чайной ложке вареной сгущёнки на широкую часть треугольника.
  • Заверните треугольники из теста в виде круассанов.
  • Заготовленные круассаны выложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
  • По желанию сверху круассаны можете посыпать сахарной пудрой.

Пышные круассаны к чаю готовы.

Пышные круассаны

Приятного аппетита!

 

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