Пышные круассаны. Лакомство с нежной и воздушной структурой теста

Пышные круассаны получаются невероятно мягкими и воздушными, а приятный аромат выпечки наполнит дом теплом.
Пышные круассаны: ингредиенты
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Мука — 480 гр. (четыреста восемьдесят грамм)
- Молоко — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Масло сливочное — 140 гр. (сто сорок грамм)
- Вода — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Сахар — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сгущёнка вареная
- Сахарная пудра
- Сухие дрожжи — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Соль — 1/2 ч. л ( половина чайной ложки)
Способ приготовления:
- В большую ёмкость влейте тёплое молоко, воду и растительное масло, добавьте сухие дрожжи, сахар и соль.
- Затем вбейте одно яйцо и добавьте один яичный белок.
- Взбейте массу венчиком до однородного состояния.
- Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Накройте тесто и оставьте отдыхать при комнатной температуре один час.
- Затем тесто переложите на стол и разделите на 6-7 равных частей.
- Скатайте каждый кусочек в шар и накройте, чтобы не обветрились.
- Затем шары из теста раскатайте в круглые тонкие блины, толщиной 3 мм.
- Раскатанное тесто смажьте тонким слоем сливочного масла комнатной температуры.
- Смазанные блины сложите друг на друга, посыпьте мукой и раскатайте в один общий блин, толщиной 5-6 мм.
- Круглый блин при помощи ножа для пиццы разрежьте на острые треугольники.
- Выложите по одной чайной ложке вареной сгущёнки на широкую часть треугольника.
- Заверните треугольники из теста в виде круассанов.
- Заготовленные круассаны выложите на застеленный пергаментом противень и выпекайте 30 минут при температуре 180 градусов.
- По желанию сверху круассаны можете посыпать сахарной пудрой.
Пышные круассаны к чаю готовы.
Приятного аппетита!
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