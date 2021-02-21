Маринованная свекла: невероятная закуска красивая и вкусная

Маринованная свекла! Свекла – это просто кладезь полезных веществ. При этом, правильно приготовленная, свекла не только придает яркие краски столу, но и невероятно вкусна и может несмотря на свою обыденность превратиться в кулинарный шедевр.

Яркий пример – маринованная свекла. Благодаря своему глубокому, яркому цвету она привлекает к себе внимание как зимний пожар. Вкус же маринованной свеклы ни с чем не спутаешь.

Она отменно подходит как самостоятельная закуска к водке или как дополнение к отварному картофелю, рису, макаронным изделиям.

Хрустящая фактура, пикантный вкус и яркий цвет – что еще можно требовать от хорошего блюда!

Ниже приводим пошаговый рецепт этой великолепной закуски.

Маринованная свекла: ингредиенты

Свекла – 1 кг

Чеснок – 3 зубчика

Лук – 1 головка

Перец острый – 1 стручок (по желанию)

Семена кориандра – 1 ч/л

Укроп сушеный – 1 ч/л

Соль крупного помола не йодированная – 2 ч/л

Сахар – 1 ч/л

Уксус – 1 ст. л.

Маринованная свекла: пошаговый рецепт

Отварить свеклу до полуготовности так, чтобы она была еще хрустящей. Очистить от кожуры и нарезать слайсами или дольками. Перец нарезать четвертинками вдоль стручка. Лук очистить и разделить на четыре части. Каждый зубчик чеснока порезать вдоль на три-четыре полоски. В стеклянную посуду выложить слоями нарезанную свеклу, лук, чеснок, перец, приправы. Сверху посыпать солью, сахаром и полить уксусом. Вскипятить 1,5 литра воды и залить свеклу доверху. Накрыть посуду крышкой и укутать полотенцем, оставив на ночь медленно остывать. Утром положить в холодильник и всё – можно наслаждаться отличным вкусом!

Маринованная свекла: готова