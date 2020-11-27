Не устаю готовить такой ужин. Просто мясо и картофель

Запеченное мясо вместе с картофелем и ароматными травами – это и гарнир, и закуска. К такой картошечке с мясом вы можете взять еще и салат из свежих овощей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо свинина, 800 г;
- картофель, 7 шт;
- лук, 1 шт;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- сахар, 1 ч.л;
- соль, перец;
- горчица, 1 ст.л4
- майонез или сметана, 2 ст.л;
- орегано и прочие ароматные травы и специи.
Процесс приготовления
Картофель режем кружочками, лук – тонкими полукольцами.
Мясо режем порционными кусочками, солим. Перчим, всыпаем любые специи, горчицу и сметану. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.
Лук смешиваем с солью и сахаром, уксусом, заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 – 30 минут.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и на дно выкладываем мясо, на него – маринованный лук.
Накрываем все кружочками картофеля. Солим и перчим картофель, посыпаем орегано и специями, смазываем растительным маслом.
Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку.
Запекаем блюдо 1 час при 200 градусах.
Подаем картофель с мясом, посыпав свежей зеленью, рубленым чесноком, с салатами из свежих и маринованных овощей. Очень вкусно с квашеной капустой.
Свежие комментарии