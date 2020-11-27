Не устаю готовить такой ужин. Просто мясо и картофель

Запеченное мясо вместе с картофелем и ароматными травами – это и гарнир, и закуска. К такой картошечке с мясом вы можете взять еще и салат из свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо свинина, 800 г;

картофель, 7 шт;

лук, 1 шт;

уксус 9 %, 2 ст.л;

сахар, 1 ч.л;

соль, перец;

горчица, 1 ст.л4

майонез или сметана, 2 ст.л;

орегано и прочие ароматные травы и специи.

Процесс приготовления

Картофель режем кружочками, лук – тонкими полукольцами.

Мясо режем порционными кусочками, солим. Перчим, всыпаем любые специи, горчицу и сметану. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Лук смешиваем с солью и сахаром, уксусом, заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 – 30 минут.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и на дно выкладываем мясо, на него – маринованный лук.

Накрываем все кружочками картофеля. Солим и перчим картофель, посыпаем орегано и специями, смазываем растительным маслом.

Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку.

Запекаем блюдо 1 час при 200 градусах.

Подаем картофель с мясом, посыпав свежей зеленью, рубленым чесноком, с салатами из свежих и маринованных овощей. Очень вкусно с квашеной капустой.