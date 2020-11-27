Скатерть-Самобранка

5 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лера
    Не внушило доверия...Невероятно вкусна...
  • Jelena L
    МОЖНО ПРОСТО СВЕРНУТУЮ ГАЗЕТУНашла способ, как...
  • Лера
    Что изысканного в серой мебели?...Очень грамотный р...

Не устаю готовить такой ужин. Просто мясо и картофель

Запеченное мясо вместе с картофелем и ароматными травами – это и гарнир, и закуска. К такой картошечке с мясом вы можете взять еще и салат из свежих овощей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • мясо свинина, 800 г;
  • картофель, 7 шт;
  • лук, 1 шт;
  • уксус 9 %, 2 ст.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • соль, перец;
  • горчица, 1 ст.л4
  • майонез или сметана, 2 ст.л;
  • орегано и прочие ароматные травы и специи.

Процесс приготовления

Картофель режем кружочками, лук – тонкими полукольцами.

Мясо режем порционными кусочками, солим. Перчим, всыпаем любые специи, горчицу и сметану. Хорошо перемешиваем и оставляем мариноваться.

Лук смешиваем с солью и сахаром, уксусом, заливаем кипятком, перемешиваем и оставляем мариноваться на 20 – 30 минут.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и на дно выкладываем мясо, на него – маринованный лук.

Накрываем все кружочками картофеля. Солим и перчим картофель, посыпаем орегано и специями, смазываем растительным маслом.

Накрываем форму фольгой и отправляем в духовку.

Запекаем блюдо 1 час при 200 градусах.

Не устаю готовить такой ужин. Просто мясо и картофель

Подаем картофель с мясом, посыпав свежей зеленью, рубленым чесноком, с салатами из свежих и маринованных овощей. Очень вкусно с квашеной капустой.

Не устаю готовить такой ужин. Просто мясо и картофель

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх