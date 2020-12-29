Праздничный салат «Елочная игрушка». Идеально для встречи Нового года 2021

В салате кроме оригинального оформления, есть и еще одна особенность: отлично сочетаемые продукты. Вам нужно будет совсем небольшой набор компонентов – куриное мясо, свекла, чернослив, сыр. Получается очень вкусно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- свекла, 2 шт;
- морковь ь2 шт;
- чернослив вяленый и сыр по 100 г;
- соль, зеленый и обычный лук, майонез.
Процесс приготовления
Салат формируется на блюде – делаем сеточку майонеза на дне и над каждым слоем.
Первый слой – кусочки отварного мяса.
Второй слой – тертые желтки, немного присаливаем.
Третий слой – кусочки чернослива.
Совет: если у вас сухой чернослив, тогда замочите его предварительно в теплой воде, потом отожмите, просушите бумажными полотенцами.
Четвертый слой – тертая морковь.
Посыпаем тертым сыром и смазываем хорошо майонезом.
Трем свеклу на бумажные полотенца чтобы убрать сок. Терка – мелка.
На салате размечаем полоски и выкладываем свеклу, а между свекольными полосками, выкладываем белок, тертый на мелкой терке.
Салат охлаждаем в холодильнике и подаем к столу.
Украсить можно зеленым луком и колечками обычного лука.
Салат простой, но вкус получается очень оригинальным, он прекрасно сочетается с другими закусками и блюдами на столе.
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