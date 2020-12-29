Праздничный салат «Елочная игрушка». Идеально для встречи Нового года 2021

В салате кроме оригинального оформления, есть и еще одна особенность: отлично сочетаемые продукты. Вам нужно будет совсем небольшой набор компонентов – куриное мясо, свекла, чернослив, сыр. Получается очень вкусно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриное филе, 1 шт;

яйца, 3 шт;

свекла, 2 шт;

морковь ь2 шт;

чернослив вяленый и сыр по 100 г;

соль, зеленый и обычный лук, майонез.

Процесс приготовления

Салат формируется на блюде – делаем сеточку майонеза на дне и над каждым слоем.

Первый слой – кусочки отварного мяса.

Второй слой – тертые желтки, немного присаливаем.

Третий слой – кусочки чернослива.

Совет: если у вас сухой чернослив, тогда замочите его предварительно в теплой воде, потом отожмите, просушите бумажными полотенцами.

Четвертый слой – тертая морковь.

Посыпаем тертым сыром и смазываем хорошо майонезом.

Трем свеклу на бумажные полотенца чтобы убрать сок. Терка – мелка.

На салате размечаем полоски и выкладываем свеклу, а между свекольными полосками, выкладываем белок, тертый на мелкой терке.

Салат охлаждаем в холодильнике и подаем к столу.

Украсить можно зеленым луком и колечками обычного лука.