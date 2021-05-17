Сворачиваем фарш в колбасу и кладем в морозилку. Далее готовится 5 минут: просто жарим как котлеты

Фарш давно стал универсальным продуктом, из него получается множество вкусных и интересных блюд. Этот рецепт стал одним из любимых в моей семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 500 г;
- лук, 1 шт;
- яйца, 3 шт;
- сыр, 200 г;
- молоко, 150 мл;
- мука, 200 г;
- соль, специи.
Процесс приготовления
Лук натираем на мелкой терке и смешиваем с фаршем.
В массу добавляем яйцо, солим и всыпаем любые специи по вкусу. Хорошо вымешиваем и оставляем немного настояться.
Сыр трем на крупной терке.
Пергамент раскладываем на столе и ровным слоем распределяем фарш.
На фарш высыпаем сыр. И сворачиваем рулет.
Оборачиваем пергаментом и отправляем в морозильную камеру на 3 часа.
Два оставшихся яйца смешиваем с молоком, мукой до однородности.
Рулет режем порционными кусочками и каждый обмакиваем в кляр.
Обжариваем на каждой стороне по несколько минут.
Котлеты получаются очень сочными, с мягким, расплавленным сыром внутри. Блюдо сочетается с любыми гарнирами. Внутрь еще можно положить предварительно обжаренные грибы.
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