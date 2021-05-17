Сворачиваем фарш в колбасу и кладем в морозилку. Далее готовится 5 минут: просто жарим как котлеты

Фарш давно стал универсальным продуктом, из него получается множество вкусных и интересных блюд. Этот рецепт стал одним из любимых в моей семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 500 г;

лук, 1 шт;

яйца, 3 шт;

сыр, 200 г;

молоко, 150 мл;

мука, 200 г;

соль, специи.

Процесс приготовления

Лук натираем на мелкой терке и смешиваем с фаршем.

В массу добавляем яйцо, солим и всыпаем любые специи по вкусу. Хорошо вымешиваем и оставляем немного настояться.

Сыр трем на крупной терке.

Пергамент раскладываем на столе и ровным слоем распределяем фарш.

На фарш высыпаем сыр. И сворачиваем рулет.

Оборачиваем пергаментом и отправляем в морозильную камеру на 3 часа.

Два оставшихся яйца смешиваем с молоком, мукой до однородности.

Рулет режем порционными кусочками и каждый обмакиваем в кляр.

Обжариваем на каждой стороне по несколько минут.