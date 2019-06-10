Нежнее просто не бывает. Творожный пирог по этому рецепту просто тает во рту


Нежнее просто не бывает. Творожный пирог по этому рецепту просто тает во рту

Ингредиенты:
творог 500 г
сахар 3 ст. л.
манная крупа 2 ст. л.
масло сливочное 2 ст. л.
яйца куриные 1 шт.
соль ½ ч. л.
изюм 100 г
ванилин по вкусу
сметана 100 г

Приготовление:

Творог смешайте с размягченным маслом. Яйца взбейте с сахаром.

Смешайте творог, яйца, соль, ванилин, изюм и манку до однородной массы.

Форму смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите массу в форму, разровняйте, смажьте поверхность сметаной и маслом.

Выпекайте примерно 30 минут при температуре 180°С.

Приятного аппетита!!!

Нежнее просто не бывает. Творожный пирог по этому рецепту просто тает во рту

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