Нежнее просто не бывает. Творожный пирог по этому рецепту просто тает во рту





Ингредиенты:

творог 500 г

сахар 3 ст. л.

манная крупа 2 ст. л.

масло сливочное 2 ст. л.

яйца куриные 1 шт.

соль ½ ч. л.

изюм 100 г

ванилин по вкусу

сметана 100 г Приготовление: Творог смешайте с размягченным маслом. Яйца взбейте с сахаром. Смешайте творог, яйца, соль, ванилин, изюм и манку до однородной массы. Форму смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите массу в форму, разровняйте, смажьте поверхность сметаной и маслом. Выпекайте примерно 30 минут при температуре 180°С. Приятного аппетита!!!

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