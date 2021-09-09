Скатерть-Самобранка

5 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Профитроли с заварным кремом. Лакомство без заморочек

Профитроли с заварным кремом получаются очень нежными и вкусными, вашим родным обязательно понравится.

Профитроли с заварным кремом: ингредиенты

Профитроли с заварным кремом

Тесто:

  1. Мука – 300 г. (триста грамм)
  2. Яйца – 5 шт. (пять штук)
  3. Вода – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  4. Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
  5. Сливочное масло-100 г. (сто грамм)
  6. Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Начинка:

  1. Яичные желтки – 5 шт. (пять штук)
  2. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  3. Мука – 100 г. (сто грамм)
  4. Молоко – 1 л. (один литр)
  5. Крахмал -1 ч. л. (одна чайная ложка)
  6. Соль —  ½ ч. л. (пол чайной ложки)

Способ приготовления:

  • Для теста выложите на сковородку сливочное масло и растопите. Затем в сковородку влейте воду, добавьте сахар, соль и ждите, когда вода закипит. Затем выключите газ и всыпайте постепенно муку. В вымешанном тесте не должно остаться комочков.
  • Пока остывает тесто, разбейте в отдельную миску яйца и взбейте. Введите в тесто яйца. Залейте их тоненькой струйкой, перемешивая тесто ложкой круговыми движениями. Тесто должно получиться жидким.
  • Включите духовку. В это время покройте противень специальной бумагой. Выложите поверх тесто. Можете для этого использовать обычную столовую ложку или специальный кондитерский шприц.
  • Противень отправьте в нагревшуюся до 220 градусов духовку.
    Через 20 минут температуру уменьшите на 40 градусов и подождите ещё 10 минут.
  • Профитроли извлеките из духовки и дайте остыть. Для крема взбейте желтки с сахаром. Засыпьте муку и крахмал, перемешайте и солите.
  • Молоко разогрейте. Как только на поверхности молока начнут появляться небольшие пузырьки, снимите с огня и влейте в кастрюлю с яйцами. Ингредиенты смешайте и ставьте на огонь. Постоянно помешивая, следите за моментом, когда крем начнёт завариваться.
  • Введите внутрь профитролей начинку с помощью кондитерского или медицинского шприца. Охладите готовые профитроли.

Профитроли с заварным кремом — нежные и вкусные

Профитроли с заварным кремом. Лакомство без заморочек 2

Пеките на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх