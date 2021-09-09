Профитроли с заварным кремом. Лакомство без заморочек

Профитроли с заварным кремом получаются очень нежными и вкусными, вашим родным обязательно понравится.
Профитроли с заварным кремом: ингредиенты
Тесто:
- Мука – 300 г. (триста грамм)
- Яйца – 5 шт. (пять штук)
- Вода – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Сахар – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Сливочное масло-100 г. (сто грамм)
- Соль – ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Начинка:
- Яичные желтки – 5 шт. (пять штук)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Мука – 100 г. (сто грамм)
- Молоко – 1 л. (один литр)
- Крахмал -1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Соль — ½ ч. л. (пол чайной ложки)
Способ приготовления:
- Для теста выложите на сковородку сливочное масло и растопите. Затем в сковородку влейте воду, добавьте сахар, соль и ждите, когда вода закипит. Затем выключите газ и всыпайте постепенно муку. В вымешанном тесте не должно остаться комочков.
- Пока остывает тесто, разбейте в отдельную миску яйца и взбейте. Введите в тесто яйца. Залейте их тоненькой струйкой, перемешивая тесто ложкой круговыми движениями. Тесто должно получиться жидким.
- Включите духовку. В это время покройте противень специальной бумагой. Выложите поверх тесто. Можете для этого использовать обычную столовую ложку или специальный кондитерский шприц.
- Противень отправьте в нагревшуюся до 220 градусов духовку. Через 20 минут температуру уменьшите на 40 градусов и подождите ещё 10 минут.
- Профитроли извлеките из духовки и дайте остыть. Для крема взбейте желтки с сахаром. Засыпьте муку и крахмал, перемешайте и солите.
- Молоко разогрейте. Как только на поверхности молока начнут появляться небольшие пузырьки, снимите с огня и влейте в кастрюлю с яйцами. Ингредиенты смешайте и ставьте на огонь. Постоянно помешивая, следите за моментом, когда крем начнёт завариваться.
- Введите внутрь профитролей начинку с помощью кондитерского или медицинского шприца. Охладите готовые профитроли.
Профитроли с заварным кремом — нежные и вкусные
Пеките на здоровье!
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