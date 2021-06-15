Живое клубничное варенье за 3 минуты на зиму с пектином

Варенье по этому рецепту готовиться быстро, время кипения всего 3 минуты. Отлично хранится всю зиму!
Пошаговый рецепт приготовления
Перемешиваю сахар с пектином.
Добавляю сахар с пектином к клубнике.
На минимальном огне аккуратно перемешиваю, жду пока клубника даст сок, и сахар начнет таять.
Клубника дала сок, перемешиваю.
Довожу до кипения на максимальном огне.
Постоянно помешивая.
После закипания варю 3 минуты, постоянно помешивая.
Снимаю пенку. Разливаю по стерильным банкам.
Ингредиенты:
- клубника 1 кг.
- сахар 500 гр.
- 20 гр. Пектина или 25 гр. желфикса
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