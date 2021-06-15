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Живое клубничное варенье за 3 минуты на зиму с пектином

Варенье по этому рецепту готовиться быстро, время кипения всего 3 минуты. Отлично хранится всю зиму!

Пошаговый рецепт приготовления

Живое клубничное варенье за 3 минуты на зиму с пектином

Перемешиваю сахар с пектином.

Добавляю сахар с пектином к клубнике.

На минимальном огне аккуратно перемешиваю, жду пока клубника даст сок, и сахар начнет таять.

Клубника дала сок, перемешиваю.

Довожу до кипения на максимальном огне.

Постоянно помешивая.

После закипания варю 3 минуты, постоянно помешивая.

Снимаю пенку. Разливаю по стерильным банкам.

Живое клубничное варенье за 3 минуты на зиму с пектином

Ингредиенты:

  • клубника 1 кг.
  • сахар 500 гр.
  • 20 гр. Пектина или 25 гр. желфикса
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