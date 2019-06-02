Эти красивые и вкусные булочки просто созданы для идеального чаепития. Приготовьте обязательно

Ингредиенты:

Молоко 200 мл

Сливочное масло 25 г

Подсолнечное масло 25 мл

Соль 1 щеп.

Сахар 1 ст. л.

Яйцо 1 шт.

Дрожжи 1 ст. л.

Пшеничная мука 320 г

Ванильный сахар 1 шт.

Вишня по вкусу

Яичный желток 1 шт.

Приготовление:

3 ст. л. муки смешайте с дрожжами, добавьте 1 ст. л. сахара, влейте теплое молоко и отправьте опару в тепло на 15 минут.

Смешайте оставшуюся муку, соль и сахар, добавьте опару и перемешайте.

Влейте растопленное сливочное масло, яйцо и растительное масло.

Оставьте тесто еще на полчаса.

Обомните тесто и разделите его на 15 частей, из каждой сделайте колобок, затем лепешку.

Сделайте надрезы по кругу и придайте булочке форму цветка.

Булочки смажьте яйцом. В середину поместите по вишне.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке полчаса.

Приятного аппетита!!!