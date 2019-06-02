Эти красивые и вкусные булочки просто созданы для идеального чаепития. Приготовьте обязательно

Ингредиенты:
Молоко 200 мл
Сливочное масло 25 г
Подсолнечное масло 25 мл
Соль 1 щеп.
Сахар 1 ст. л.
Яйцо 1 шт.
Дрожжи 1 ст. л.
Пшеничная мука 320 г
Ванильный сахар 1 шт.
Вишня по вкусу
Яичный желток 1 шт.
Приготовление:
3 ст. л. муки смешайте с дрожжами, добавьте 1 ст. л. сахара, влейте теплое молоко и отправьте опару в тепло на 15 минут.
Смешайте оставшуюся муку, соль и сахар, добавьте опару и перемешайте.
Влейте растопленное сливочное масло, яйцо и растительное масло.
Оставьте тесто еще на полчаса.
Обомните тесто и разделите его на 15 частей, из каждой сделайте колобок, затем лепешку.
Сделайте надрезы по кругу и придайте булочке форму цветка.
Булочки смажьте яйцом. В середину поместите по вишне.
Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке полчаса.
Приятного аппетита!!!
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