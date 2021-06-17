Цукаты из клубники: очень красиво и аппетитно!

Для цукатов выбираем спелые ягоды, плотные, без повреждений. Моем клубнику и только потом удаляем плодоножки. Если их удалить раньше, ягоды будут интенсивно впитывать воду и рискуют превратиться в сиропе в кашу.

Ингредиенты:

Клубника – 1 кг 300 гр,

сахар – 1 кг,

вода 200 мл,

лимонная кислота – 1-2 щепотки.

Технология приготовления:

Берем широкую миску. Всыпаем в нее сахар, вливаем воду. Сахар должен раствориться. Отправляем миску на огонь. Вводим лимонную кислоту и клубнику.

Деликатно при помощи деревянной лопатки перемешиваем ягоды, чтобы они полностью побывали в сиропе.

После того как кипение восстановится, варим ягоды в течение 2-3 минут, снимаем с огня и даем сиропу полностью остыть.

Сливаем сироп. Отправляем его в казан. Ставим на огонь, доводим до кипения и вливаем в ягоды.

Ставим миску с ягодами на огонь и доводим до кипения на среднем пламени. Выключаем огонь и оставляем остывать.

Повторяем манипуляцию: сливаем остывший сироп, кипятим и вливаем его в миску с ягодами. Но на этот раз варим сироп подольше: выпариваем его до густоты варенья. Если в финале сироп не получится достаточно плотным, то ягоды быстро утратят блеск, потемнеют.

Вливаем сироп в миску с ягодами, кипятим в течение 1 минуты.

Снимаем с огня и даем остыть.

При помощи ложки выкладываем каждую ягоду на поднос (противень), чтобы они просушились при комнатной температуре (можно поставить поднос на подоконник). Каждый день по нескольку раз переворачиваем ягоды, меняем поднос.

Сушить клубнику можно и в духовке при температуре 35-40 градусов. Периодически ягоды важно убирать из духовки, чтобы их не пересушить. Ставим противень на подоконник и через время снова возвращаем в духовку.

Через 4 дня цукаты готовы.