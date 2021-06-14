Лосось в чесночном соусе. Очень нежная рыбка в кремовой подаче

Лосось в чесночном соусе трудно испортить, он получится очень ароматным
Лосось в чесночном соусе: ингредиенты
- Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Лосось — 500 — 600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сливочное масло — 40 гр. (сорок грамм)
- Сливки — 350-400 гр. (триста пятьдесят -четыреста грамм0
- Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Свежий укроп
Рецепт приготовления:
- Сформируйте очищенную рыбу на порционные куски.
- Присыпьте перцем, посолите и обваляйте в крахмале.
- Сковороду разогрейте с маслом и обжарьте рыбу по 4-5 минут с каждой стороны. Выложите рыбу на блюдо, сковороду вымойте, либо возьмите другую и разогрейте.
- Сливочное масло растопите, обжарьте чеснок, постоянно помешивая.
- По истечении 16-ти секунд добавьте муку и жарьте столько же, постоянно вымешивая.
- Влейте сливки и вымесите, чтобы не было комков.
- Затем введите цедру лимона, 3 ст. л сока, добавьте измельчённый укроп.
- Проварите ещё немного до загустения.
- В соус выложите лосось и пару минут прогрейте.
Лосось в чесночном соусе подавайте с любым гарниром.
Готовьте на здоровье!
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