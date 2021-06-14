Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    cпасибо за рецептСупер вкусный сал...
  • Нина Ильина
    не понятно, воду в банки наливаем кипяток или холодную из крана?Таким способом со...
  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...

Лосось в чесночном соусе. Очень нежная рыбка в кремовой подаче

Лосось в чесночном соусе трудно испортить, он получится очень ароматным

Лосось в чесночном соусе: ингредиенты

Лосось в чесночном соусе

  1. Растительное масло — 3 ст. л (три столовые ложки)
  2. Лосось — 500 — 600 гр. (пятьсот — шестьсот грамм)
  3. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  4. Мука — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Сливочное масло — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Сливки — 350-400 гр. (триста пятьдесят -четыреста грамм0
  7. Крахмал — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  8. Перец — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  9. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  10. Свежий укроп

Рецепт приготовления:

  • Сформируйте очищенную рыбу на порционные куски.
  • Присыпьте перцем, посолите и обваляйте в крахмале.
  • Сковороду разогрейте с маслом и обжарьте рыбу по 4-5 минут с каждой стороны. Выложите рыбу на блюдо, сковороду вымойте, либо возьмите другую и разогрейте.
  • Сливочное масло растопите, обжарьте чеснок, постоянно помешивая.
  • По истечении 16-ти секунд добавьте муку и жарьте столько же, постоянно вымешивая.
  • Влейте сливки и вымесите, чтобы не было комков.
  • Затем введите цедру лимона, 3 ст. л сока, добавьте измельчённый укроп.
  • Проварите ещё немного до загустения.
  • В соус выложите лосось и пару минут прогрейте.

Лосось в чесночном соусе подавайте с любым гарниром.

Лосось в чесночном соусе. Очень нежная рыбка в кремовой подаче 2

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
ГАРНИРЫ
Обсудить

Картина дня

наверх