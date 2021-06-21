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Зразы с грибами. Моя бабушка из Минска поделилась со мной этим рецептом

Зразы с грибами очень легко приготовить. Они получаются очень нежными и вкусными.

Зразы с грибами: ингредиенты

Зразы с грибами

Картофельное тесто:

  1. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  2. Картофель средней величины — 5-7 шт. (пять-семь штук)
  3. Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки), и ещё немного на обваливание.
  4. Щепотка соли
  5. Молотый чёрный перец- по вкусу

Начинка:

  1. Шампиньоны свежие — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Соль, перец — по вкусу
  3. Лук — 1 шт. (одна штука)
  4. Подсолнечное масло для обжарки

Способ приготовления:

  • Отварите картофель и приготовьте пюре, добавьте яйцо, соль, перец и муку, тщательно вымесите. картофельная масса к зразам готова.
  • Приготовьте начинку: лук мелко нарежьте и обжарьте на разогретой сковороде с подсолнечным маслом, жарьте на слабом огне, периодически помешивая.
  • Шампиньоны нарежьте пластинками и добавьте к луку. Поперчите, посолите, прожарьте до румяности. Картофельное тесто скатайте в колбаску и нарежьте на равные кусочки.
  • Начните лепить зразы: из картофельной массы сформируйте колбаску, со всех сторон обваляйте в муке со всех сторон. На посыпанной мукой доске колбаску разрежьте на куски толщиной примерно 1,5 см. Из кружочков сделайте лепёшки, на середину выложите немного начинки.
  • Зразы залепите и хорошо обваляйте в муке.
    Разогрейте подсолнечное масло и выложите зразы на горячую сковороду. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
  • Готовые зразы снимите лопаткой на блюдо и подавайте горячими, полив сверху сметаной.

Зразы с грибами — настоящее наслаждение.

Зразы с грибами. Моя бабушка из Минска поделилась со мной этим рецептом 4

Приятного аппетита!

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