Зразы с грибами. Моя бабушка из Минска поделилась со мной этим рецептом

Зразы с грибами очень легко приготовить. Они получаются очень нежными и вкусными.
Зразы с грибами: ингредиенты
Картофельное тесто:
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Картофель средней величины — 5-7 шт. (пять-семь штук)
- Мука — 4 ст. л (четыре столовые ложки), и ещё немного на обваливание.
- Щепотка соли
- Молотый чёрный перец- по вкусу
Начинка:
- Шампиньоны свежие — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Соль, перец — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Подсолнечное масло для обжарки
Способ приготовления:
- Отварите картофель и приготовьте пюре, добавьте яйцо, соль, перец и муку, тщательно вымесите. картофельная масса к зразам готова.
- Приготовьте начинку: лук мелко нарежьте и обжарьте на разогретой сковороде с подсолнечным маслом, жарьте на слабом огне, периодически помешивая.
- Шампиньоны нарежьте пластинками и добавьте к луку. Поперчите, посолите, прожарьте до румяности. Картофельное тесто скатайте в колбаску и нарежьте на равные кусочки.
- Начните лепить зразы: из картофельной массы сформируйте колбаску, со всех сторон обваляйте в муке со всех сторон. На посыпанной мукой доске колбаску разрежьте на куски толщиной примерно 1,5 см. Из кружочков сделайте лепёшки, на середину выложите немного начинки.
- Зразы залепите и хорошо обваляйте в муке. Разогрейте подсолнечное масло и выложите зразы на горячую сковороду. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
- Готовые зразы снимите лопаткой на блюдо и подавайте горячими, полив сверху сметаной.
Зразы с грибами — настоящее наслаждение.
Приятного аппетита!
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