Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

Очень вкусное блюдо из куриного мяса. Сочность грудке обеспечиваем кефир, который размягчает волокна мяса и закуска будет очень мягкой и нежной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

куриная грудка, 500 г;

кефир теплый, 300 мл;

базилик, специи;

чеснок по вкусу;

капуста белокачанная, 700 г;

сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами

По всему мясу делаем надрезы – это позволит ему хорошо промариноваться.

В теплом кефире растворяем специи, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок, ароматные травы.

Кладем в маринад мясо и оставляем на 20 минут.

Капусту мелко шинкуем, выкладываем в форму и сверху кладем куски мяса.

Заливаем маринадом.

Сыр трем на терке и смешиваем с товарным яйцом, также натертым.

Запекаем в духовке 30 минут при 180 градусах, вынимаем и выкладываем верху сыр с яйцом и допекаем еще 15 минут.

Такое ароматное блюдо я подаю с салатами из свежих овощей и отварным картофелем. По желанию, еще можно добавить в блюдо грибы, тогда получиться еще ароматнее и сытнее.