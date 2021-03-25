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Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

Очень вкусное блюдо из куриного мяса. Сочность грудке обеспечиваем кефир, который размягчает волокна мяса и закуска будет очень мягкой и нежной.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриная грудка, 500 г;
  • кефир теплый, 300 мл;
  • базилик, специи;
  • чеснок по вкусу;
  • капуста белокачанная, 700 г;
  • сыр, 50 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами

По всему мясу делаем надрезы – это позволит ему хорошо промариноваться.

Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

В теплом кефире растворяем специи, соль, перец, пропущенный через пресс чеснок, ароматные травы.

Кладем в маринад мясо и оставляем на 20 минут.

Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

Капусту мелко шинкуем, выкладываем в форму и сверху кладем куски мяса.

Заливаем маринадом.

Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

Сыр трем на терке и смешиваем с товарным яйцом, также натертым.

Запекаем в духовке 30 минут при 180 градусах, вынимаем и выкладываем верху сыр с яйцом и допекаем еще 15 минут.

Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

Такое ароматное блюдо я подаю с салатами из свежих овощей и отварным картофелем. По желанию, еще можно добавить в блюдо грибы, тогда получиться еще ароматнее и сытнее.

Если я жду гостей, то сразу покупаю полкило грудки и капусту: показываю какую заманчивую «вкуснятину» готовлю

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