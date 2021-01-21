Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Такой вкусный и быстрый завтрак, еще и выглядит очень красиво и аппетитно. Если у вас утром нет времени на готовку, этот рецепт вас точно будет всегда спасать, как и меня.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 4 шт;

сыр, 30 г;

укроп, соль, перец.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков.

Солим белки и желтки и взбиваем венчиком.

В белок еще добавляем любой укроп (свежий или замороженный).

Сковороду смазываем растительным маслом и на одну половину выливаем желток.

Когда желток обжарится немного, кладем брусочек сыра и заворачиваем желток в трубочку.

Убираем к краю сковороды и выливаем белок.

Сворачиваем в трубочку, чтобы внутри оказался желток.

Сдвигаем и выливаем оставшиеся белки, обжариваем и сворачиваем в трубочку.

Выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Если вы хотите, чтобы такой омлет был не сильно зажаренным, тогда готовьте на небольшом огне.