Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Такой вкусный и быстрый завтрак, еще и выглядит очень красиво и аппетитно. Если у вас утром нет времени на готовку, этот рецепт вас точно будет всегда спасать, как и меня.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 4 шт;
- сыр, 30 г;
- укроп, соль, перец.
Процесс приготовления
Отделяем белки от желтков.
Солим белки и желтки и взбиваем венчиком.
В белок еще добавляем любой укроп (свежий или замороженный).
Сковороду смазываем растительным маслом и на одну половину выливаем желток.
Когда желток обжарится немного, кладем брусочек сыра и заворачиваем желток в трубочку.
Убираем к краю сковороды и выливаем белок.
Сворачиваем в трубочку, чтобы внутри оказался желток.
Сдвигаем и выливаем оставшиеся белки, обжариваем и сворачиваем в трубочку.
Выкладываем на блюдо и подаем к столу.
Если вы хотите, чтобы такой омлет был не сильно зажаренным, тогда готовьте на небольшом огне.
Кроме сыра внутрь такого омлета, вы можете положить кусочки маринованного огурца, сладкого перца, обжаренные грибы, ветчину или колбаски, сосиски и все, что есть в холодильнике.
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