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Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Такой вкусный и быстрый завтрак, еще и выглядит очень красиво и аппетитно. Если у вас утром нет времени на готовку, этот рецепт вас точно будет всегда спасать, как и меня.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 4 шт;
  • сыр, 30 г;
  • укроп, соль, перец.

Процесс приготовления

Отделяем белки от желтков.

Солим белки и желтки и взбиваем венчиком.

В белок еще добавляем любой укроп (свежий или замороженный).

Сковороду смазываем растительным маслом и на одну половину выливаем желток.

Когда желток обжарится немного, кладем брусочек сыра и заворачиваем желток в трубочку.

Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Убираем к краю сковороды и выливаем белок.

Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Сворачиваем в трубочку, чтобы внутри оказался желток.

Сдвигаем и выливаем оставшиеся белки, обжариваем и сворачиваем в трубочку.

Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Выкладываем на блюдо и подаем к столу.

Если вы хотите, чтобы такой омлет был не сильно зажаренным, тогда готовьте на небольшом огне.

Оригинальный завтрак за 5 минут спасает всегда. И всего 3 ингредиента

Кроме сыра внутрь такого омлета, вы можете положить кусочки маринованного огурца, сладкого перца, обжаренные грибы, ветчину или колбаски, сосиски и все, что есть в холодильнике.

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