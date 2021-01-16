Три редьки и одна луковица. Обалденный салат по-корейски к плову

Свежий и легкий, острый салатик из редьки к плову и другим блюдам. Специи и уксус добавляйте по своему вкусу, обязательно хорошо промаринуйте. Редьку лучше использовать белую – дайкон.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

дайкон, 3 шт (около 1700 кг);

чеснок, 3 зубчика;

соль и сахар по вкусу;

кориандр обжаренный, 2 ч.л;

перец, паприка;

уксус 70 %, 2 ч.л.

Процесс приготовления

Хочу сразу отметить, что количество сахара зависит от количества уксуса – вы сами регулируйте баланс между кислотой и сладостью. У меня пошло 7 ч.л. сахара, а вы можете взять меньше или больше. Просто добавляйте понемногу и пробуйте.

Редис трем на шинковке для капусты, чтобы получилась тонкая соломка.

Солим и перемешиваем, перетираем руками и оставляем на 10 минут.

Немного отжимаем редьку, чтобы сок вышел, но не сильно, чтобы салат не получился сухим.

Заправляем салат специями и измельченным чесноком.

Совет: можно добавить обжаренный лук или просто полить разогретым растительным маслом, как вы делаете корейскую морковь.

Можно еще добавить кинзу, если любите.

Лук режем тонкими полукольцами и обжариваем на растительном масле и выкладываем горячим в редьку на специи и перемешиваем салат.

Вливаем уксус и частями добавляем сахар, перемешиваем и пробуем.

Если нужно, добавляйте сахар и соль.

Накрываем и ставим мариноваться в холодильник на ночь.

Можно несколько раз его перемешать, чтобы салат хорошо мариновался. Но пробовать уже можно через 2 часа.