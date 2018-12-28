Салат «Печёночный» — сытный и безумно вкусный

Ингредиенты:

500 г говяжьей печени

1 баночка маринованных шампиньонов

2 моркови

2 луковицы

майонез для заправки (я не добавляла)

раст. масло для жаренья

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Очищаем печёнку от плёнок, нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на растительном масле, затем охлаждаем.

Натираем морковь на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Обжариваем отдельно морковь и лук на растительном масле, охлаждаем.

С грибов сливаем жидкость.

Смешиваем печёнку, морковь, лук, шампиньоны, солим, перчим, перемешиваем.

Приятного аппетита!

Автор идеи — Жанна Кохан