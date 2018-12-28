Салат «Печёночный» — сытный и безумно вкусный

Готовлю на каждый праздник!
Ингредиенты:
500 г говяжьей печени
1 баночка маринованных шампиньонов
2 моркови
2 луковицы
майонез для заправки (я не добавляла)
раст. масло для жаренья
соль, перец по вкусу
Приготовление:
Очищаем печёнку от плёнок, нарезаем тонкой соломкой и обжариваем на растительном масле, затем охлаждаем.
Натираем морковь на крупной тёрке, лук нарезаем полукольцами. Обжариваем отдельно морковь и лук на растительном масле, охлаждаем.
С грибов сливаем жидкость.
Смешиваем печёнку, морковь, лук, шампиньоны, солим, перчим, перемешиваем.
Приятного аппетита!
Автор идеи — Жанна Кохан
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