Из множества арбузов на рынке выбираю сладкий по 4-м признакам: даю инструкции по вашим заявкам

Пришел сезон арбузов и дынь. Чтобы выбрать на самом деле сладкий фрукт, необходимо знать несколько секретов, которыми пользуются все те, кто очень любит такие сладкие и полезные вкусности.

Как выбрать сладкий арбуз:

1. самый вкусный и спелый арбуз – самый некрасивый. Поэтому не обращаем внимание на красоту, а выбираем фрукт с легкой паутинкой – сухими прожилками светлого коричневого цвета;

2. если присутствует на ягоде желтый бочок – сразу выбираем этот продукт. Такой бочок говорит о том, что ягода лежала на солнце, получала достаточно света и благодаря этому спела как нужно;

3. обращать внимание нужно на арбуз с крупным ареолом коричневого цвета – это след от хвостика. Когда фрукт зрел, через большой хвостик он получал достаточно воды, минеральных и органических веществ и поэтому стал сладким и вкусным, очень сочным. Еще говорят на такие арбузы, что это «девочка»;

4. если постучать по арбузу и вы слышите чистый и звонкий звук – это говорит о его спелости.

Мягкие, вялые, с очень тусклой коркой арбузы уже не сладкие, начали гнить, лучше обходить их стороной.