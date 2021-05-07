Почему не нужно выливать воду из-под макарон: полезная подсказка от шеф-повара

Когда макароны варятся, в воду выделяется крахмал и поэтому жидкость приобретает свой мутный цвет и такую консистенцию.
На основе этой жидкости можно сделать вкусный и оригинальный соус к пасте.
Когда делают соус из воды и масла, они могут расслаиваться и это выглядит не очень аппетитно. А если использовать отвар от макарон, он не даст отделяться другим ингредиентом соуса.
Крахмал, который находится в жидкости, выступает в качестве связующего звена. Добавляем в соус пару ложек отвара, перемешиваем.
Теперь соус стал нежной, кремовой консистенции, его можно подавать к любой пасте и просто макаронам, подходит для сливочного, томатного и других соусов.
При варке макарон можно установить в кастрюлю дуршлаг и так варить. Это облегчает процесс дальнейшей работы с пастой.
Спагетти вынимают из кастрюли щипцами, а макароны можно шумовкой.
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