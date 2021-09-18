Маринованные куриные сердечки в духовке. Вкуснотище!

Маринованные куриные сердечки в духовке порадуют вас своим нежным и ярким вкусом.
Маринованные куриные сердечки в духовке: ингредиенты
- Куриные сердечки – 500 г. (пятьсот грамм)
- Уксус – 5 мл. (пять миллилитров)
- Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Соевый соус – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Зира – по вкусу
- Чёрный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Для маринада смешайте мёд, соевый соус, уксус и измельчённый в мясорубке лук. Добавьте перец, соль и раздавленную в ступке щепотку зиры. Поместите сердечки в маринад и маринуйте около часа. Опустите шпажки в воду на полчаса.
- После нанизьте сердечки на шпажки.
- Шашлычки выложите на смазанную маслом решётку и запекайте около 30 минут при температуре 180 градусов.
Маринованные куриные сердечки в духовке — нежные и вкусные
Приятного аппетита!
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