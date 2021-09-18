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Маринованные куриные сердечки в духовке. Вкуснотище!

Маринованные куриные сердечки в духовке порадуют вас своим нежным и ярким вкусом.

Маринованные куриные сердечки в духовке: ингредиенты

Маринованные куриные сердечки в духовке. Вкуснотище! 2

  1. Куриные сердечки – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Уксус – 5 мл. (пять миллилитров)
  3. Мёд – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  4. Соевый соус – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Лук – 1 шт. (одна штука)
  6. Зира – по вкусу
  7. Чёрный молотый перец – по вкусу
  8. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Для маринада смешайте мёд, соевый соус, уксус и измельчённый в мясорубке лук. Добавьте перец, соль и раздавленную в ступке щепотку зиры. Поместите сердечки в маринад и маринуйте около часа. Опустите шпажки в воду на полчаса.
  • После нанизьте сердечки на шпажки.
  • Шашлычки выложите на смазанную маслом решётку и запекайте около 30 минут при температуре 180 градусов.

Маринованные куриные сердечки в духовке — нежные и вкусные

Маринованные куриные сердечки в духовке

Приятного аппетита!

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