Торт Полено – невероятно нежный и аппетитный тортик. Похож на Наполеон. Слегка хрустящий, сливочный. А приготовить не сложно!
Торт Полено: ингредиенты
- 500 (пятьсот) гр – молока
- 500 (пятьсот) гр – слоеного теста
- 5 (пять) шт – яичных желтков
- 45 (сорок пять) гр – кукурузного крахмала
- 200 (двести) гр – сахара
- 5 (пять) гр – ванильного сахара
- 200 (двести) гр – сливочного масла
Торт Полено: рецепт
Сначала сделаем крем. В кастрюлю налейте молоко и добавьте ванильный сахар и доведите до кипения
- В отдельной посуде соедините сахар с крахмалом. Перемешайте. Добавьте желтки. И взбейте при помощи венчика. Затем потихоньку влейте горячее молоко, постоянно перемешивайте
- После чего кастрюлю поставьте на огонь. Доведите крем до загустения. Варите пару минут. После чего дайте крему остыть
- Теперь тесто. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной в 4 мм
- Нарежьте его полосками шириной в два см
- Разложите их потом на противень и выпекайте при 200 градусах минут двадцать. Потом дайте им остыть
- К заварному крему добавляем размягченное сливочное масло и взбиваем. Получится нежный крем
- Накройте крем и уберите в холодильник на пару часов в идеале
- Палочки остыли, режем одной длиной. Парочку палочек оставьте для обсыпки
- Смажьте палочки кремом. Не жалея!
- Сверху выложите еще часть палочек и вновь смажьте кремом
- И так собираем торт. Потом свернем все в плотный рулет пищевой пленкой
- На ночь положите торт в холодильник. Потом разверните его с пленки. Отложенные палочки измельчите в крошку и посыпьте торт
Торт Полено готов!
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