Торт Полено – невероятно нежный и аппетитный тортик. Похож на Наполеон. Слегка хрустящий, сливочный. А приготовить не сложно!

Торт Полено: ингредиенты

500 (пятьсот) гр – молока 500 (пятьсот) гр – слоеного теста 5 (пять) шт – яичных желтков 45 (сорок пять) гр – кукурузного крахмала 200 (двести) гр – сахара 5 (пять) гр – ванильного сахара 200 (двести) гр – сливочного масла

Торт Полено: рецепт

Сначала сделаем крем. В кастрюлю налейте молоко и добавьте ванильный сахар и доведите до кипения

В отдельной посуде соедините сахар с крахмалом. Перемешайте. Добавьте желтки. И взбейте при помощи венчика. Затем потихоньку влейте горячее молоко, постоянно перемешивайте

После чего кастрюлю поставьте на огонь. Доведите крем до загустения. Варите пару минут. После чего дайте крему остыть

Теперь тесто. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной в 4 мм

Нарежьте его полосками шириной в два см

Разложите их потом на противень и выпекайте при 200 градусах минут двадцать. Потом дайте им остыть

К заварному крему добавляем размягченное сливочное масло и взбиваем. Получится нежный крем

Накройте крем и уберите в холодильник на пару часов в идеале

Палочки остыли, режем одной длиной. Парочку палочек оставьте для обсыпки

Смажьте палочки кремом. Не жалея!

Сверху выложите еще часть палочек и вновь смажьте кремом

И так собираем торт. Потом свернем все в плотный рулет пищевой пленкой

На ночь положите торт в холодильник. Потом разверните его с пленки. Отложенные палочки измельчите в крошку и посыпьте торт

Торт Полено готов!