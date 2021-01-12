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Торт Полено: невероятно нежный и аппетитный тортик

Торт Полено – невероятно нежный и аппетитный тортик. Похож на Наполеон. Слегка хрустящий, сливочный. А приготовить не сложно!

Торт Полено: ингредиенты

Торт Полено

  1. 500 (пятьсот) гр – молока
  2. 500 (пятьсот) гр – слоеного теста
  3. 5 (пять) шт – яичных желтков
  4. 45 (сорок пять) гр – кукурузного крахмала
  5. 200 (двести) гр – сахара
  6. 5 (пять) гр – ванильного сахара
  7. 200 (двести) гр – сливочного масла

Торт Полено: рецепт

Торт Полено Сначала сделаем крем. В кастрюлю налейте молоко и добавьте ванильный сахар и доведите до кипения

  • В отдельной посуде соедините сахар с крахмалом. Перемешайте. Добавьте желтки. И взбейте при помощи венчика. Затем потихоньку влейте горячее молоко, постоянно перемешивайте
  • После чего кастрюлю поставьте на огонь. Доведите крем до загустения. Варите пару минут. После чего дайте крему остыть
  • Теперь тесто. Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной в 4 мм
  • Нарежьте его полосками шириной в два см
  • Разложите их потом на противень и выпекайте при 200 градусах минут двадцать. Потом дайте им остыть
  • К заварному крему добавляем размягченное сливочное масло и взбиваем. Получится нежный крем
  • Накройте крем и уберите в холодильник на пару часов в идеале
  • Палочки остыли, режем одной длиной. Парочку палочек оставьте для обсыпки
  • Смажьте палочки кремом. Не жалея!
  • Сверху выложите еще часть палочек и вновь смажьте кремом
  • И так собираем торт. Потом свернем все в плотный рулет пищевой пленкой
  • На ночь положите торт в холодильник. Потом разверните его с пленки.
    Отложенные палочки измельчите в крошку и посыпьте торт

Торт Полено готов!

Торт Полено

 

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