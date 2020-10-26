Как правильно чередовать слои в «Селедке под шубой». Для меня настоящее открытие

Когда мы делаем этот салат, Селедку под шубой, лишь некоторые делают слои в такой очередности, как этот салат задумывался. В своем большинстве, такие слоенные салаты придумывали, чтобы несколько слоев дополняли друг друга по вкусу.
Формируем салат правильно:
- свекла и лук;
- лук и селедка;
- картофель и зеленый лук;
- зеленый лук и яйца;
- яйца и зеленый горошек;
- зеленый горошек и морковь;
- морковь и свекла.
Мы делали салат снизу. Смотрите, свекла очень сочетается с луком, получается свежий и легкий вкус. А лук в свою очередь, идеально подходит к селедке – он маринует ее и придает легкую остроту. Селедка без картошки — никуда, поэтому следующий слой картофельный. Понимаете принцип? Каждый последующий слой дополняет вкусом предыдущий и у вас получается идеальное по вкусу блюдо.
А полностью связывает слои салата в одно целое – соус. Здесь не важно, просто вы делаете сеточку из майонеза или смешиваете майонез с горчицей, что также придает салату пикантности.
Этот же принцип дополнения вкуса действует и в «мимозе», где есть слой сливочного масла – салат задумывался с красной икрой, а она без сливочного масла, также не существует, как сельдь без лука и картофеля.
Для разнообразия вкуса вы можете в селедку под шубой еще добавлять анчоусы, оливки, специи, авокадо.Просто попробуйте и может, вам понравятся такие вариации на тему салата.
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