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Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Стильная вариация на тему классической селедки под шубой. Получается не только вкусно, но и очень красиво, такое блюдо точно удивит ваших гостей.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла, 4 шт;
  • яйцо, 1 шт;
  • картофель, лук и морковь по 1 шт;
  • сельдь филе, 1 шт;
  • майонез, 1 – 2 ст.л;
  • желатин, 1 ч.л;
  • вода, 50 мл;
  • соль, перец, огурцы маринованные, оливки.

Процесс приготовления

Желатин заливаем теплой водой и ставим на водяную баню до растворения.

Свеклу вы можете отварить или запечь – так она не будет водянистой.

Натираем свеклу на крупной терке, солим и добавляем 1 ч.л. майонеза (сметаны).

Смешиваем и оставляем.

Лук мелко режем.

Отварную морковь и картофель, яйца режем мелким кубиком.

Сельдь очищаем от костей и кожицы, мелко режем.

Смешиваем морковь, лук, картофель, яйцо, рыбку, заправляем майонезом и перемешиваем.

В свеклу вливаем желатин и хорошо перемешиваем.

Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Берем силиконовые или обычные формочки для кексов.

Укладываем в каждую формочку свеклу и руками формируем корзинку. Ширина стенок – около 1 см.

Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Заполняем внутреннюю часть «корзинок»  салатом, разравниваем и отправляем в холодильник на 3 часа.

Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Совет: в салат вы можете добавлять разные продукты: огурцы, оливки и т.

д.

Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Украшать можно по вкусу зеленью, тертым яйцом, огурцами и т.д.

 

Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

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