Корзиночки на Новогодний стол! Съедят за минуту и пальчики оближут

Стильная вариация на тему классической селедки под шубой. Получается не только вкусно, но и очень красиво, такое блюдо точно удивит ваших гостей.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 4 шт;
- яйцо, 1 шт;
- картофель, лук и морковь по 1 шт;
- сельдь филе, 1 шт;
- майонез, 1 – 2 ст.л;
- желатин, 1 ч.л;
- вода, 50 мл;
- соль, перец, огурцы маринованные, оливки.
Процесс приготовления
Желатин заливаем теплой водой и ставим на водяную баню до растворения.
Свеклу вы можете отварить или запечь – так она не будет водянистой.
Натираем свеклу на крупной терке, солим и добавляем 1 ч.л. майонеза (сметаны).
Смешиваем и оставляем.
Лук мелко режем.
Отварную морковь и картофель, яйца режем мелким кубиком.
Сельдь очищаем от костей и кожицы, мелко режем.
Смешиваем морковь, лук, картофель, яйцо, рыбку, заправляем майонезом и перемешиваем.
В свеклу вливаем желатин и хорошо перемешиваем.
Берем силиконовые или обычные формочки для кексов.
Укладываем в каждую формочку свеклу и руками формируем корзинку. Ширина стенок – около 1 см.
Заполняем внутреннюю часть «корзинок» салатом, разравниваем и отправляем в холодильник на 3 часа.
Совет: в салат вы можете добавлять разные продукты: огурцы, оливки и т.д.
Украшать можно по вкусу зеленью, тертым яйцом, огурцами и т.д.
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