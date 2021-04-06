2 моркови, 1 лук и 4 яйца. Несколько минут и ужин готов!

Ароматные, оригинальные и очень вкусные котлетки, я делаю не только на каждый день, они прекрасно смотрятся и на праздничном застолье. Овощные котлетки с сыром всегда отлично получаются.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное, 2 ст.л;

масло растительное;

яйца, 4 шт;

морковь, 2 шт;

молоко, треть стакана;

перец сладкий, половина по вкусу;

пармезан;

чеснок, 2 зубчика;

соль, перец, специи, зелень и зеленый лук.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло и трем в него чеснок, перемешиваем. Это поможет хорошо раскрыть чесночный аромат.

Мелко режем лук и добавляем в сковороду, обжариваем.

Морковь режем мелким кубиком и тушим вместе с луком.

Добавляем мелкий кубик сладкого перца и по вкусу добавляем немного острого.

Солим по вкусу и перчим.

Выкладываем овощную массу в емкость и остужаем.

Яйца смешиваем с молоком, солью и перцем, взбиваем до однородности венчиком.

Всыпаем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем.

Смешиваем овощи с заправкой.

Формочки для кексиков смазываем растительным маслом и выкладываем массу. Кладем по половине формочки.

Запекаем при 200 градусах около 15 минут.

Выкладываем на пергамент и остужаем.