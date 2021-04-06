Скатерть-Самобранка

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2 моркови, 1 лук и 4 яйца. Несколько минут и ужин готов!

Ароматные, оригинальные и очень вкусные котлетки, я делаю не только на каждый день, они прекрасно смотрятся и на праздничном застолье. Овощные котлетки с сыром всегда отлично получаются.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • масло сливочное, 2 ст.л;
  • масло растительное;
  • яйца, 4 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • молоко, треть стакана;
  • перец сладкий, половина по вкусу;
  • пармезан;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • соль, перец, специи, зелень и зеленый лук.

Процесс приготовления

Растапливаем сливочное масло и трем в него чеснок, перемешиваем. Это поможет хорошо раскрыть чесночный аромат.

Мелко режем лук и добавляем в сковороду, обжариваем.

Морковь режем мелким кубиком и тушим вместе с луком.

Добавляем мелкий кубик сладкого перца и по вкусу добавляем немного острого.

Солим по вкусу и перчим.

Выкладываем овощную массу в емкость и остужаем.

Яйца смешиваем с молоком, солью и перцем, взбиваем до однородности венчиком.

Всыпаем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем.

Смешиваем овощи с заправкой.

Формочки для кексиков смазываем растительным маслом и выкладываем массу. Кладем по половине формочки.

Запекаем при 200 градусах около 15 минут.

Выкладываем на пергамент и остужаем.

2 моркови, 1 лук и 4 яйца. Несколько минут и ужин готов!

Подаю блюдо, посыпав зеленью и зеленым луком.

Очень вкусно получается с разными соусами из сметаны, натурального йогурта или майонеза с зеленью, чесноком.

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