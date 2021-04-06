2 моркови, 1 лук и 4 яйца. Несколько минут и ужин готов!

Ароматные, оригинальные и очень вкусные котлетки, я делаю не только на каждый день, они прекрасно смотрятся и на праздничном застолье. Овощные котлетки с сыром всегда отлично получаются.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное, 2 ст.л;
- масло растительное;
- яйца, 4 шт;
- морковь, 2 шт;
- молоко, треть стакана;
- перец сладкий, половина по вкусу;
- пармезан;
- чеснок, 2 зубчика;
- соль, перец, специи, зелень и зеленый лук.
Процесс приготовления
Растапливаем сливочное масло и трем в него чеснок, перемешиваем. Это поможет хорошо раскрыть чесночный аромат.
Мелко режем лук и добавляем в сковороду, обжариваем.
Морковь режем мелким кубиком и тушим вместе с луком.
Добавляем мелкий кубик сладкого перца и по вкусу добавляем немного острого.
Солим по вкусу и перчим.
Выкладываем овощную массу в емкость и остужаем.
Яйца смешиваем с молоком, солью и перцем, взбиваем до однородности венчиком.
Всыпаем тертый на мелкой терке сыр и перемешиваем.
Смешиваем овощи с заправкой.
Формочки для кексиков смазываем растительным маслом и выкладываем массу. Кладем по половине формочки.
Запекаем при 200 градусах около 15 минут.
Выкладываем на пергамент и остужаем.
Подаю блюдо, посыпав зеленью и зеленым луком.Очень вкусно получается с разными соусами из сметаны, натурального йогурта или майонеза с зеленью, чесноком.
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