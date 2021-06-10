Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

Простой рецепт, который вы можете приготовить всего за 10 минут на ужин, для перекуса или в качестве блюда для пикника.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 500 г;
- ветчина, 100 г;
- яйца, 2 шт;
- соль, перец, специи, зелень;
- сыр, 50 г;
- мука, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Картофель трем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости.
В массу добавляем тертую на крупной терке ветчину.
Совет: можно взять любое отварное мясо.
В массу добавляем соль и перец, разные специи.
Яйца перебиваем вилкой и выливаем в массу, перемешиваем до однородности.
Мелко режем любую зелень по вкусу и добавляем в тесто.
Всыпаем муку и перемешиваем.
Натираем сыр и смешиваем с основной массой.
Обжариваем такие оригинальные деруны на растительном масле с двух сторон до золотистости.
Подаем с разными соусами, прекрасно сочетается с мясными закусками и салатами из свежих овощей.
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