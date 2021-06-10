Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

Простой рецепт, который вы можете приготовить всего за 10 минут на ужин, для перекуса или в качестве блюда для пикника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 500 г;

ветчина, 100 г;

яйца, 2 шт;

соль, перец, специи, зелень;

сыр, 50 г;

мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель трем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости.

В массу добавляем тертую на крупной терке ветчину.

Совет: можно взять любое отварное мясо.

В массу добавляем соль и перец, разные специи.

Яйца перебиваем вилкой и выливаем в массу, перемешиваем до однородности.

Мелко режем любую зелень по вкусу и добавляем в тесто.

Всыпаем муку и перемешиваем.

Натираем сыр и смешиваем с основной массой.

Обжариваем такие оригинальные деруны на растительном масле с двух сторон до золотистости.

Подаем с разными соусами, прекрасно сочетается с мясными закусками и салатами из свежих овощей.