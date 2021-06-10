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Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

Простой рецепт, который вы можете приготовить всего за 10 минут на ужин, для перекуса или в качестве блюда для пикника.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 500 г;
  • ветчина, 100 г;
  • яйца, 2 шт;
  • соль, перец, специи, зелень;
  • сыр, 50 г;
  • мука, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Картофель трем на крупной терке и отжимаем от лишней жидкости.

В массу добавляем тертую на крупной терке ветчину.

Совет: можно взять любое отварное мясо.

В массу добавляем соль и перец, разные специи.

Яйца перебиваем вилкой и выливаем в массу, перемешиваем до однородности.

Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

Мелко режем любую зелень по вкусу и добавляем в тесто.

Всыпаем муку и перемешиваем.

Натираем сыр и смешиваем с основной массой.

Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

Обжариваем такие оригинальные деруны на растительном масле с двух сторон до золотистости.

Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

 

Подаем с разными соусами, прекрасно сочетается с мясными закусками и салатами из свежих овощей.

Вкуснее, чем картофель фри. Ужин готов на 10 минут

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