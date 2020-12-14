Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Эта закуска очень напоминает по вкусу суши, но готовится она гораздо проще и быстрее, из более бюджетных продуктов. Красивая подача делает блюдо одним из самых аппетитных на праздничном столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки, 200 г;

яйца. 4 шт;

сыр, 150 г;

огурец, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

майонез или сметана, 2 ст.л;

укроп, соль, перец.

Процесс приготовления

Берем крабовые палочки и на пару минут опускаем в горячую воду – этот прием помогает быстро их развернуть.

Чтобы избавить их от излишков влаги, выкладываем на бумажные полотенца и ими же накрываем, промакиваем.

Небольшой кусочек сыра оставляем целым, остальное трем вместе с чесноком на мелкой терке.

Вынимаем желтки из 3 яиц, а целое яйцо и белки трем на крупной терке, смешиваем с сыром и чесноком.

Заправляем майонезом или сметаной по вкусу и перемешиваем до однородности.

Огурец чистим от кожуры, режем в длину по размеру длины крабовых палочек и нарезаем его крупными брусками.

Развернутую палочку кладу красной стороной на доску, выкладываю по всей поверхности немного начинки, с краю кладу брусок огурца и сворачиваю в рулет.

Так делаем со всеми палочками.

Разрезаем каждую палочку на 2 части и выкладываем срезом вверх на блюдо.

Мелко рубим укроп и смешиваем с тертым на мелкой терке желтком.

Опускаем один срез палочки в майонез и сразу в смесь желтка и зелени и ставим этой обсыпкой вверх.

Присыпаем все блюдо тертым сыром и подаем к столу.