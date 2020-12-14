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Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Эта закуска очень напоминает по вкусу суши, но готовится она гораздо проще и быстрее, из более бюджетных продуктов. Красивая подача делает блюдо одним из самых аппетитных на праздничном столе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крабовые палочки, 200 г;
  • яйца. 4 шт;
  • сыр, 150 г;
  • огурец, 1 шт;
  • чеснок, 2 зубчика;
  • майонез или сметана, 2 ст.л;
  • укроп, соль, перец.

Процесс приготовления

Берем крабовые палочки и на пару минут опускаем в горячую воду – этот прием помогает быстро их развернуть.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Чтобы избавить их от излишков влаги, выкладываем на бумажные полотенца и ими же накрываем, промакиваем.

Небольшой кусочек сыра оставляем целым, остальное трем вместе с чесноком на мелкой терке.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Вынимаем желтки из 3 яиц, а целое яйцо и белки трем на крупной терке, смешиваем с сыром и чесноком.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Заправляем майонезом или сметаной по вкусу и перемешиваем до однородности.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Огурец чистим от кожуры, режем в длину по размеру длины крабовых палочек и нарезаем его крупными брусками.

Развернутую палочку кладу красной стороной на доску, выкладываю по всей поверхности немного начинки, с краю кладу брусок огурца и сворачиваю в рулет.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Так делаем со всеми палочками.

Разрезаем каждую палочку на 2 части и выкладываем срезом вверх на блюдо.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

Мелко рубим укроп и смешиваем с тертым на мелкой терке желтком.

Опускаем один срез палочки в майонез и сразу в смесь желтка и зелени и ставим этой обсыпкой вверх.

Присыпаем все блюдо тертым сыром и подаем к столу.

Необычная закуска из обычных крабовых палочек, которую я готовлю на каждый Новый год (трачу не более 15 минут и вкусно очень)

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