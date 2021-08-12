Пирог с абрикосами на кефире. Этот рецепт дала мне цыганка Галина

Пирог с абрикосами на кефире — идеальный летний десерт, который покорит вас своим нежным вкусом.
Пирог с абрикосами на кефире: ингредиенты
- Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
- Кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Фрукты или ягоды – 500 г. (пятьсот грамм)
- Яйца – 3-4 шт. (три-четыре штуки)
- Сахар – 200 г. (двести грамм)
- Ванильный сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
- Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)
- Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)
Способ приготовления:
- Влейте в глубокую миску кефир, добавьте сахар и ванильный сахар, вбейте яйца. Перемешайте хорошенько венчиком, затем всыпьте муку.
- В тесто добавьте разрыхлитель и влейте разрыхлитель. Тесто хорошо перемешайте венчиком.
- Разъёмную форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. В форму влейте половину теста.
- Вымойте абрикосы, разделите на две половинки и удалите косточки. Поверх теста уложите половинки абрикосов.
- Абрикосы залейте второй половиной теста. Выложите сверху 6 половинок абрикосов, абрикосы слегка присыпьте сахаром.
- Пирог выпекайте около 50 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке.
Пирог с абрикосами на кефире — очень нежный и ароматный.
Пеките на здоровье!
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