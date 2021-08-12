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Пирог с абрикосами на кефире. Этот рецепт дала мне цыганка Галина

Пирог с абрикосами на кефире — идеальный летний десерт, который покорит вас своим нежным вкусом.

Пирог с абрикосами на кефире: ингредиенты

Пирог с абрикосами на кефире

  1. Мука – 350 г. (триста пятьдесят грамм)
  2. Кефир – 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Фрукты или ягоды – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Яйца – 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  5. Сахар – 200 г. (двести грамм)
  6. Ванильный сахар – 2 ч. л. (две чайных ложки)
  7. Растительное масло – 200 мл. (двести миллилитров)
  8. Разрыхлитель – 2 ч. л. (две чайных ложки)

Способ приготовления:

  • Влейте в глубокую миску кефир, добавьте сахар и ванильный сахар, вбейте яйца. Перемешайте хорошенько венчиком, затем всыпьте муку.
  • В тесто добавьте разрыхлитель и влейте разрыхлитель. Тесто хорошо перемешайте венчиком.
  • Разъёмную форму для выпечки застелите пергаментной бумагой. В форму влейте половину теста.
  • Вымойте абрикосы, разделите на две половинки и удалите косточки. Поверх теста уложите половинки абрикосов.
  • Абрикосы залейте второй половиной теста. Выложите сверху 6 половинок абрикосов, абрикосы слегка присыпьте сахаром.
  • Пирог выпекайте около 50 минут в заранее разогретой до 180 градусов духовке.

Пирог с абрикосами на кефире — очень нежный и ароматный.

Пирог с абрикосами на кефире. Этот рецепт дала мне цыганка Галина 4

Пеките на здоровье!

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