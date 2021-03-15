Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

Селедка, замаринованная таким способом, нравится всем. Рыбка получается очень нежной, ароматной, благодаря горчице в соусе, она приобретает очень интересный вкус.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, 1 шт;
- лук, 1 шт;
- кефир жирный, 200 мл;
- горчица и сахар по 1 ст.л;
- укроп свежий.
Процесс приготовления
Сельдь режем порционными кусочками.
Лук режем тонкими полукольцами.
Укроп мелко режем.
Смешиваем кефир с солью и горчицей, перемешиваем до однородности.
Лук выкладываем в миску, сверху кладем кусочки рыбы, посыпаем укропом, опять засыпаем луком, кладем рыбу.
Заливаем все соусом, накрываем миску пленкой и отправляем в холодильник на ночь.
Перемешиваем рыбу и подаем к столу с разными гарнирами. Вкусно будет к отварной картошке или картофельному пюре.
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