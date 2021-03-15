Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

Селедка, замаринованная таким способом, нравится всем. Рыбка получается очень нежной, ароматной, благодаря горчице в соусе, она приобретает очень интересный вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сельдь, 1 шт;

лук, 1 шт;

кефир жирный, 200 мл;

горчица и сахар по 1 ст.л;

укроп свежий.

Процесс приготовления

Сельдь режем порционными кусочками.

Лук режем тонкими полукольцами.

Укроп мелко режем.

Смешиваем кефир с солью и горчицей, перемешиваем до однородности.

Лук выкладываем в миску, сверху кладем кусочки рыбы, посыпаем укропом, опять засыпаем луком, кладем рыбу.

Заливаем все соусом, накрываем миску пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

Перемешиваем рыбу и подаем к столу с разными гарнирами. Вкусно будет к отварной картошке или картофельному пюре.