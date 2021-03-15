Скатерть-Самобранка

5 324 подписчика

Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

Селедка, замаринованная таким способом, нравится всем. Рыбка получается очень нежной, ароматной, благодаря горчице в соусе, она приобретает очень интересный вкус.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, 1 шт;
  • лук, 1 шт;
  • кефир жирный, 200 мл;
  • горчица и сахар по 1 ст.л;
  • укроп свежий.

Процесс приготовления

Сельдь режем порционными кусочками.

Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

Лук режем тонкими полукольцами.

Укроп мелко режем.

Смешиваем кефир с солью и горчицей, перемешиваем до однородности.

Лук выкладываем в миску, сверху кладем кусочки рыбы, посыпаем укропом, опять засыпаем луком, кладем рыбу.

Заливаем все соусом, накрываем миску пленкой и отправляем в холодильник на ночь.

Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

Перемешиваем рыбу и подаем к столу с разными гарнирами. Вкусно будет к отварной картошке или картофельному пюре.

Даже соус вымакивают! Селедка в кефирно-горчичном соусе: теперь готовлю постоянно

 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх