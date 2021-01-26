Вы не поверите, как это просто. Домашний твердый сыр за 15 минут вашего времени из 2 ингредиентов

Сегодня в сети можно найти множество рецептов, как сделать твердый домашний сыр. Я хочу вам предложить один очень простой и легкий вариант, вам потребуется всего 2 продукта и на выходе получается вкусный, и главное, натуральный сыр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог жирный, 400 г;

молоко, 400 г;

соль по вкусу;

сода, 1\3 ч.л + 1\3 ч.л;

масло сливочное, 15 г (добавляем по желанию).

Процесс приготовления

Заливаем творог молоком и ставим на небольшой огонь. Нагреваем до того момента, как начнет отделяться сыворотка. До кипения не доводим.

Откидываем творог на сито и оставляем, пока не стечет вся жидкость.

Соединяем творог с солью и третью соды.

Плавим массу на водяной бане, постоянно перемешивая.

Совет: если масса плохо плавится или остается большое количество крупинок, тогда добавьте еще треть ч.л соды

Когда масса хорошо расплавится, вводим сливочное масло и вымешиваем до однородности.

Емкость смазываем растительным маслом и выкладываем сырную массу, оставляем остывать и потом накрываем крышкой и отправляем в холодильник до полного застывания.

На этапе добавления сливочного масла, вы можете вводить разные добавки: специи, зелень, измельченные грибы и т.д. Таким образом, ваш домашний сыр будет с самыми разными вкусами и ароматами.

Можно сыр так и хранить в форме или выложить и обернуть пергаментом и так хранить в холодильнике.