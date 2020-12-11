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Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Пирог будет состоять из порционных рулетиков лаваша с начинкой из фарша, чеснока , зелени. Получается очень большая порция, которой будет достаточно для очень большой компании.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш листовой, 10 шт;
  • фарш свиной, 1 кг;
  • сыр, 500 г;
  • томат, 1 шт;
  • зелень и зеленый лук, побольше;
  • чеснок, 4 зубчика;
  • лук, 200 г;
  • паприка, соль и перец.

Процесс приготовления

Обжариваем фарш на разогретом растительном масле вместе с мелко порезанным луком.

Помидор режем небольшими кусочками и также добавляем в фарш.

Добавляем специи по своему вкусу, соль, перемешиваем.

Добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и тушим около 15 минут.

Зелень мелко рубим, сыр трем на мелкой терке.

Листы лаваша режем на 2 части.

На край выкладываем немного фарша, посыпаем сначала зеленью, потом сыром  и сворачиваем тугие трубочки.

Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Так делаем все листы лаваша и каждую трубочку разрезаем на 2 части.

Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Ставим срезом вверх трубочки в круглую форму, засыпаем верх тертым сыром и отправляем в духовку.

Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Такая закуска идеально подходит для подачи на праздничный стол для большой компании.

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