Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Пирог будет состоять из порционных рулетиков лаваша с начинкой из фарша, чеснока , зелени. Получается очень большая порция, которой будет достаточно для очень большой компании.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш листовой, 10 шт;

фарш свиной, 1 кг;

сыр, 500 г;

томат, 1 шт;

зелень и зеленый лук, побольше;

чеснок, 4 зубчика;

лук, 200 г;

паприка, соль и перец.

Процесс приготовления

Обжариваем фарш на разогретом растительном масле вместе с мелко порезанным луком.

Помидор режем небольшими кусочками и также добавляем в фарш.

Добавляем специи по своему вкусу, соль, перемешиваем.

Добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и тушим около 15 минут.

Зелень мелко рубим, сыр трем на мелкой терке.

Листы лаваша режем на 2 части.

На край выкладываем немного фарша, посыпаем сначала зеленью, потом сыром и сворачиваем тугие трубочки.

Так делаем все листы лаваша и каждую трубочку разрезаем на 2 части.

Ставим срезом вверх трубочки в круглую форму, засыпаем верх тертым сыром и отправляем в духовку.

Запекаем при 180 градусах около 15 минут.

Такая закуска идеально подходит для подачи на праздничный стол для большой компании.