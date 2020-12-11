Готовлю его на праздники и для большой компании! Закусочный пирог из лаваша

Пирог будет состоять из порционных рулетиков лаваша с начинкой из фарша, чеснока , зелени. Получается очень большая порция, которой будет достаточно для очень большой компании.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш листовой, 10 шт;
- фарш свиной, 1 кг;
- сыр, 500 г;
- томат, 1 шт;
- зелень и зеленый лук, побольше;
- чеснок, 4 зубчика;
- лук, 200 г;
- паприка, соль и перец.
Процесс приготовления
Обжариваем фарш на разогретом растительном масле вместе с мелко порезанным луком.
Помидор режем небольшими кусочками и также добавляем в фарш.
Добавляем специи по своему вкусу, соль, перемешиваем.
Добавляем пропущенный через пресс чеснок, перемешиваем и тушим около 15 минут.
Зелень мелко рубим, сыр трем на мелкой терке.
Листы лаваша режем на 2 части.
На край выкладываем немного фарша, посыпаем сначала зеленью, потом сыром и сворачиваем тугие трубочки.
Так делаем все листы лаваша и каждую трубочку разрезаем на 2 части.
Ставим срезом вверх трубочки в круглую форму, засыпаем верх тертым сыром и отправляем в духовку.
Запекаем при 180 градусах около 15 минут.
Такая закуска идеально подходит для подачи на праздничный стол для большой компании.
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