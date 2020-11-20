Салат Красное море: яркий витаминный салат за 10 минут

Салат Красное море – получается очень красочным и витаминным. Готовить очень быстро. Блюдо очень сытное, аппетитное. Ваши гости и домочадцы будут в полном восторге.

Салат Красное море: ингредиенты

1 (одна) шт – помидор 1 (одна) шт – болгарского перца 100 (сто) гр – крабовых палочек 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра 5 (пять) зубчиков – чеснока 50 9пятьдесят) гр – майонеза

Салат Красное море: рецепт

Болгарский перец нарежьте соломкой

Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками

Сыр крупно натрите

Помидоры тоже нарежьте как можно мельче

Соедините в посуде все ингредиенты. Добавьте измельченный чеснок и майонез

Аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу

Салат Красное море готов: Видео

По желанию, конечно, можете добавить сюда сухарики (любого вкуса, я беру обычные кириешки со вкусом сыра), и кукуруза сюда хорошо подойдет, консервированная. Сыр также можете на натирать, а нарезать его довольно крупным кубиком.

Десять минут и салатик готов. Так, на скорую руку. Но несмотря на простоту приготовления, салат и вправду вкусный. Также салат может заменить вам легкий ужин. И питательно, и полезно. Не однообразно. Готовьте с удовольствием и на здоровье.