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Салат Красное море: яркий витаминный салат за 10 минут

Салат Красное море – получается очень красочным и витаминным. Готовить очень быстро. Блюдо очень сытное, аппетитное. Ваши гости и домочадцы будут в полном восторге.

Салат Красное море: ингредиенты

Салат Красное море

  1. 1 (одна) шт – помидор
  2. 1 (одна) шт – болгарского перца
  3. 100 (сто) гр – крабовых палочек
  4. 50 (пятьдесят) гр – твердого сыра
  5. 5 (пять) зубчиков – чеснока
  6. 50 9пятьдесят) гр – майонеза

Салат Красное море: рецепт

Салат Красное море

  • Болгарский перец нарежьте соломкой
  • Крабовые палочки нарежьте тонкими полосками
  • Сыр крупно натрите
  • Помидоры тоже нарежьте как можно мельче
  • Соедините в посуде все ингредиенты. Добавьте измельченный чеснок и майонез
  • Аккуратно перемешайте. Посолите по вкусу

Салат Красное море готов: Видео


По желанию, конечно, можете добавить сюда сухарики (любого вкуса, я беру обычные кириешки со вкусом сыра), и кукуруза сюда хорошо подойдет, консервированная. Сыр также можете на натирать, а нарезать его довольно крупным кубиком.

Десять минут и салатик готов. Так, на скорую руку. Но несмотря на простоту приготовления, салат и вправду вкусный. Также салат может заменить вам легкий ужин. И питательно, и полезно. Не однообразно. Готовьте с удовольствием и на здоровье.

Салат Красное море

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