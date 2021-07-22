Просто натрите кабачки: вкуснятина на завтрак за считанные минуты

Кабачковая пицца на сковороде, это не только просто и быстро, но и очень вкусно и полезно. В качестве начинки можно брать разные продукты, которые вы используете для классической пиццы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 400 г;

яйца, 5 шт;

сыр, 120 г;

помидоры, 2 шт;

соль, перец и специи, зелень.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке и немного солим, перемешиваем и оставляем на время, чтобы овощи пустили сок.

Отжимаем кабачковую массу и смешиваем с яйцами, добавляем рубленую зелень и зеленый лук, специи и ароматные травы по вкусу.

Трем на крупной терке сыр и также добавляем его в массу. Вымешиваем.

Начинку берите любую: сосиски, колбасу, ветчину, маринованные грибы и т.д.

Разогреваем сковороду, смазываем растительным маслом и выкладываем тесто, разравниваем.

Посыпаем сверху кусочками мяса, выкладываем дольки томатов посыпаем зеленью.

Накрываем крышкой и жарим на небольшом огне до готовности.

Из такого количества кабачковой массы, получается несколько порций пиццы.

Блюдо получается ароматным, нежным, подаю на завтрак, обед, ужин и в качестве перекуса также прекрасно подходит.