Чтобы не тратиться зимой на зелень, делай так. 3 способа заморозки щавеля

Пришел сезон заготовок и начинается он с замораживания зелени и щавеля. Можно закрывать в банки с солью. Но это занимает много места, а порционная заморозка, помогает получить много заготовок.

3 способа заморозки щавеля

1. Щавель промываем и хорошо просушиваем.

Также берем петрушку, укроп и зеленый лук. Зелень также промываем, стряхивает воду и просушиваем.

Теперь всю зелень режем: листья щавеля не нужно резать слишком мелко, просто на куски.

В силиконовые формы для кексов укладываем щавель, уплотняем и заливаем водой (прохладной, кипяченой). Отправляем форму в морозильную камеру. Когда все замерзнет, вынимаем замороженные формы и складываем в пакет.

2. Смешиваем укроп, петрушку и зеленый лук, щавель, перемешиваем.

Укладываем в пакеты массу удаляем воздух, закрываем пакет и отправляем замораживаться.

3. Смешиваем все ингредиенты и добавляем еще морковь – так можно не использовать в супах зажарку, а просто добавить смесь овощей с щавелем.