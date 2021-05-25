Чтобы не тратиться зимой на зелень, делай так. 3 способа заморозки щавеля

Пришел сезон заготовок и начинается он с замораживания зелени и щавеля. Можно закрывать в банки с солью. Но это занимает много места, а порционная заморозка, помогает получить много заготовок.
3 способа заморозки щавеля
1. Щавель промываем и хорошо просушиваем.
Также берем петрушку, укроп и зеленый лук. Зелень также промываем, стряхивает воду и просушиваем.
Теперь всю зелень режем: листья щавеля не нужно резать слишком мелко, просто на куски.
В силиконовые формы для кексов укладываем щавель, уплотняем и заливаем водой (прохладной, кипяченой). Отправляем форму в морозильную камеру. Когда все замерзнет, вынимаем замороженные формы и складываем в пакет.
2. Смешиваем укроп, петрушку и зеленый лук, щавель, перемешиваем.
Укладываем в пакеты массу удаляем воздух, закрываем пакет и отправляем замораживаться.
3. Смешиваем все ингредиенты и добавляем еще морковь – так можно не использовать в супах зажарку, а просто добавить смесь овощей с щавелем.
Замороженная зелень всегда в ходу, поэтому стоит подготовить много разных вариантов заготовок.
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