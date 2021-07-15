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Многослойный салат с кабачками. Любимая летняя еда моей семьи

Многослойный салат с кабачками получается лёгким и сытным. Оно подойдёт к любым блюдам и станет настоящим украшением стола.

Многослойный салат с кабачками: ингредиенты

Многослойный салат с кабачками

  1. Кабачки – 1 шт. (одна штука)
  2. Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
  3. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  4. Майонез – 200 г. (двести грамм)
  5. Сыр – 60 г. (шестьдесят грамм)
  6. Чеснок – 2 з. (два зубчика)
  7. Зелень
  8. Перец
  9. Соль

Способ приготовления:

  • Вымойте кабачок, нарежьте на кружочки по 1 см толщиной, посолите и оставьте на время.
  • Кабачковые кружочки подсушите на салфетке и на растительном масле обжарьте с двух сторон.
  • Кабачок выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
  • Тонкими дольками режьте помидоры, сладкий перец соломкой.
  • На тёрке натрите сыр, мелко нарубите чеснок ножом.
  • Измельчите зелень.
  • Выложите на плоское блюдо слой кабачков, сделайте сеточку майонеза и посыпьте зеленью.
  • Выложите томатные кружочки, сеточка майонеза сверху и посыпьте чесноком.
  • Выложите сладкий перец, сеточка майонеза и зелень.
  • Посыпьте сыром, делайте сеточку майонеза и повторите все слои.
  • Отправьте салат в холодильник настояться на пару часов.

Многослойный салат с кабачками — самая вкусная летняя еда.

Многослойный салат с кабачками. Любимая летняя еда моей семьи 4

Приятного аппетита!

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