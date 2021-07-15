Многослойный салат с кабачками. Любимая летняя еда моей семьи

Многослойный салат с кабачками получается лёгким и сытным. Оно подойдёт к любым блюдам и станет настоящим украшением стола.
Многослойный салат с кабачками: ингредиенты
- Кабачки – 1 шт. (одна штука)
- Сладкий перец – 1 шт. (одна штука)
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Майонез – 200 г. (двести грамм)
- Сыр – 60 г. (шестьдесят грамм)
- Чеснок – 2 з. (два зубчика)
- Зелень
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Вымойте кабачок, нарежьте на кружочки по 1 см толщиной, посолите и оставьте на время.
- Кабачковые кружочки подсушите на салфетке и на растительном масле обжарьте с двух сторон.
- Кабачок выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
- Тонкими дольками режьте помидоры, сладкий перец соломкой.
- На тёрке натрите сыр, мелко нарубите чеснок ножом.
- Измельчите зелень.
- Выложите на плоское блюдо слой кабачков, сделайте сеточку майонеза и посыпьте зеленью.
- Выложите томатные кружочки, сеточка майонеза сверху и посыпьте чесноком.
- Выложите сладкий перец, сеточка майонеза и зелень.
- Посыпьте сыром, делайте сеточку майонеза и повторите все слои.
- Отправьте салат в холодильник настояться на пару часов.
Многослойный салат с кабачками — самая вкусная летняя еда.
Приятного аппетита!
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