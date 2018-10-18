 Лучший вариант блюда из привычных продуктов. Мой сын был приятно удивлен результатом

Чем золотистее корочка, тем вкуснее!
Ингредиенты
свиная вырезка или куриное филе – 400 г
шампиньоны – 150-200 г
сыр твердый – 100 г
лук – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
картофель – 3 шт.
яйцо – 2 шт.
мука – 1 стакан
соль, перец черный молотый
масло растительное
Способ приготовления
Шаг 1 Мясо режем тонкими пластинами и хорошо отбиваем с двух сторон. Солим, перчим.
Шаг 2 Грибы и лук мелко режем , обжариваем на растительном масле до полу-готовности.Сыр натираем на крупной терке, петрушку измельчаем. Соединяем грибы, лук, сыр и зелень, солим, перчим и перемешиваем.
Шаг 3 Кладем начинку на мясо, формируем котлету .
Шаг 4 Котлеты обваливаем в муке и обмакиваем во взбитых яйцах.
Шаг 5 Раскладываем поверх котлеты натертый на крупной терке картофель. Аккуратно прижимаем картофель к котлете руками со всех сторон.
Шаг 6 Выкладываем в разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Как только картофель зарумянится, перекладываем котлеты на блюдо и доводим до готовности в микроволновой печи за 5-10 минут.
Шаг 7 Котлеты в картофельной шубке украшаем сеточкой майонеза и подаем с овощами и зеленью.
Приятного аппетита!
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