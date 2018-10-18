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Лучший вариант блюда из привычных продуктов. Мой сын был приятно удивлен результатом

Чем золотистее корочка, тем вкуснее!

 Лучший вариант блюда из привычных продуктов. Мой сын был приятно удивлен результатом

Ингредиенты

свиная вырезка или куриное филе – 400 г
шампиньоны – 150-200 г
сыр твердый – 100 г
лук – 1 шт.
петрушка – 1 пучок
картофель – 3 шт.
яйцо – 2 шт.
мука – 1 стакан
соль, перец черный молотый
масло растительное

Способ приготовления
Шаг 1 Мясо режем тонкими пластинами и хорошо отбиваем с двух сторон. Солим, перчим.
Шаг 2 Грибы и лук мелко режем , обжариваем на растительном масле до полу-готовности.Сыр натираем на крупной терке, петрушку измельчаем. Соединяем грибы, лук, сыр и зелень, солим, перчим и перемешиваем.
Шаг 3 Кладем начинку на мясо, формируем котлету .
Шаг 4 Котлеты обваливаем в муке и обмакиваем во взбитых яйцах.
Шаг 5 Раскладываем поверх котлеты натертый на крупной терке картофель. Аккуратно прижимаем картофель к котлете руками со всех сторон.
Шаг 6 Выкладываем в разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Как только картофель зарумянится, перекладываем котлеты на блюдо и доводим до готовности в микроволновой печи за 5-10 минут.
Шаг 7 Котлеты в картофельной шубке украшаем сеточкой майонеза и подаем с овощами и зеленью.

Приятного аппетита!

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