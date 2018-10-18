 Лучший вариант блюда из привычных продуктов. Мой сын был приятно удивлен результатом

Ингредиенты

свиная вырезка или куриное филе – 400 г

шампиньоны – 150-200 г

сыр твердый – 100 г

лук – 1 шт.

петрушка – 1 пучок

картофель – 3 шт.

яйцо – 2 шт.

мука – 1 стакан

соль, перец черный молотый

масло растительное

Способ приготовления

Шаг 1 Мясо режем тонкими пластинами и хорошо отбиваем с двух сторон. Солим, перчим.

Шаг 2 Грибы и лук мелко режем , обжариваем на растительном масле до полу-готовности.Сыр натираем на крупной терке, петрушку измельчаем. Соединяем грибы, лук, сыр и зелень, солим, перчим и перемешиваем.

Шаг 3 Кладем начинку на мясо, формируем котлету .

Шаг 4 Котлеты обваливаем в муке и обмакиваем во взбитых яйцах.

Шаг 5 Раскладываем поверх котлеты натертый на крупной терке картофель. Аккуратно прижимаем картофель к котлете руками со всех сторон.

Шаг 6 Выкладываем в разогретую сковороду с растительным маслом и обжариваем со всех сторон до золотистой корочки. Как только картофель зарумянится, перекладываем котлеты на блюдо и доводим до готовности в микроволновой печи за 5-10 минут.

Шаг 7 Котлеты в картофельной шубке украшаем сеточкой майонеза и подаем с овощами и зеленью.

Приятного аппетита!