Летние котлеты готовлю только так. Сочные и вкусные: хочется готовить их всегда

Вкусными могут быть котлеты не только из мясного фарша. Если вы добавите еще овощи, в частности – кабачки, то получите сочную, мягкую и вкусную добавку к разным гарнирам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
фарш ассорти из куриного мяса и говядины или свинины, 900 г;
кабачки, 400 г;
лук и морковь по 1 шт;
картофель, 150 г;
чеснок, 3 зубчика;
яйцо, 1 шт;
соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Фарш вы можете брать любой по своему вкусу или купить мясо и приготовить фарш.
Картофель и кабачок, морковь трем на терке и смешиваем с фаршем.
Заправляем фарш измельченным чесноком, солью, перцем, специями, рубленой зеленью.
Совет: если масса получается жидкой, можно добавить манной крупы и оставить на время, чтобы она набухла.
Формируем котлеты, обваливаем в сухарях или муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон на небольшом огне под крышкой. В среднем, требуется около 4 – 5 минут на каждую сторону.
Дополнительно тушить котлеты нет необходимости, но можно сделать соус из помидор со сметаной и чесноком и протушить их 5 – 19 минут.
Котлетки отлично сочетаются с картофельными гарнирами, салатами из свежих овощей.
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