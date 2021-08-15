Летние котлеты готовлю только так. Сочные и вкусные: хочется готовить их всегда

Вкусными могут быть котлеты не только из мясного фарша. Если вы добавите еще овощи, в частности – кабачки, то получите сочную, мягкую и вкусную добавку к разным гарнирам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш ассорти из куриного мяса и говядины или свинины, 900 г;

кабачки, 400 г;

лук и морковь по 1 шт;

картофель, 150 г;

чеснок, 3 зубчика;

яйцо, 1 шт;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Фарш вы можете брать любой по своему вкусу или купить мясо и приготовить фарш.

Картофель и кабачок, морковь трем на терке и смешиваем с фаршем.

Заправляем фарш измельченным чесноком, солью, перцем, специями, рубленой зеленью.

Совет: если масса получается жидкой, можно добавить манной крупы и оставить на время, чтобы она набухла.

Формируем котлеты, обваливаем в сухарях или муке и обжариваем на растительном масле с двух сторон на небольшом огне под крышкой. В среднем, требуется около 4 – 5 минут на каждую сторону.

Дополнительно тушить котлеты нет необходимости, но можно сделать соус из помидор со сметаной и чесноком и протушить их 5 – 19 минут.

Котлетки отлично сочетаются с картофельными гарнирами, салатами из свежих овощей.