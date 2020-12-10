Старые добрые закусочные «снежки» к Новогоднему столу

Братцы! Для самых ленивых, но пафосных срочно делюсь закусоном на НГ. Оценят все! покупаете полкило жирного творога (не меньше 18%), грамм 100 Адыгейского сыра (можно больше, но на любителя), грамм 100 грецких орехов, 100 грамм сливочного масла, головку чеснока, 3-4 яйца, 1 гранат.

Далее — всё сказочно просто. Первым делом на чеснокодавке давите чеснок. Потом смешиваете его с творогом, с маслом, порезанным кубиками адыгейским сыром, который поломаете руками, с желтками от яиц, сваренных вкрутую… и отправляете всю эту красоту в блендер.

В толкушке толчете грецкие орехи..и приступаете к лепке снежков… Как в детстве…. Шмякаете на ладошку смесь из блендера, в центр орешки и катаете снежок. Он у вас получится гладким и не чисто белым. Не беда! На мелкой, кусачей терке трете белки, обваливаете в них снежки — и ВСЁ! Готово!

Для живописности картины я обычно раздербаниваю 1 гранат (это просто: срезаете жопки, видите перепонки, делаете по ним надрезы, гранат раскрывается и рассыпается на зёрна). Свои снежки я выкладываю на эти зёрна граната. Это и пикантно, и вкусно, и символично…. Подружки называют мои снежки — «страсть и нежность»)))) Тихо ржу. Ну какая страсть с чесноком? А, тем более, нежность?

Но вкусно обалденно! Отвечаю!