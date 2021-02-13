Мега-шоколадный торт на раз-два! По рецепту армянской хозяйки

Это один из самых простых и удачных, по моему мнению рецептов шоколадного торта. Как раз для любителей огромного количества шоколада. Готовится это лакомство просто и быстро, продукты берем самые простые и недорогие.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 280 мл;

мука, 250 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 300 г;

какао, 55 г;

сода, 1.5 ч.л;

соль, щепотка;

масло сливочное, 60 г;

масло растительное, 60 г;

уксус, 1.5 ч.л.

Для приготовления помадки необходимо:

какао, 4 ст.л;

вода, 5 – 6 ст.л;

сахар, 4 ст.л;

масло растительное, 1 ст.л;

масло сливочное, 50 г.

Процесс приготовления

Просеиваем муку с какао, всыпаем сахар, добавляем яйца и вливаем молоко. Перемешиваем до однородности.

Растапливаем сливочное масло, остужаем и вливаем вместе с растительным в массу.

Взбиваем миксером до однородности.

Гасим уксусом соду и выливаем в тесто, всыпаем соль и взбиваем миксером еще около минуты.

Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 – 45 минут, но здесь смотрите по своей технике и проверяйте готовность шпажкой.

Для глазури смешиваем все продукты кроме растительного масла, варим после закипания 2 минуты и снимаем с плиты.

Вливаем растительное масло и вымешиваем массу до однородности.

Если есть шоколад, тогда просто топим его с кусочком сливочного масла и перемешиваем – такая глазурь тоже отлично подходит.

Поливаем бисквит помадкой и подаем к столу или отправьте на час в холодильник, чтобы торт хорошо остудился и помадка хорошо застыла.

Торт получается очень влажным, поэтому дополнительно пропитывать его не нужно.