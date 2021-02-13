Мега-шоколадный торт на раз-два! По рецепту армянской хозяйки

Это один из самых простых и удачных, по моему мнению рецептов шоколадного торта. Как раз для любителей огромного количества шоколада. Готовится это лакомство просто и быстро, продукты берем самые простые и недорогие.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- молоко, 280 мл;
- мука, 250 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 300 г;
- какао, 55 г;
- сода, 1.5 ч.л;
- соль, щепотка;
- масло сливочное, 60 г;
- масло растительное, 60 г;
- уксус, 1.5 ч.л.
Для приготовления помадки необходимо:
- какао, 4 ст.л;
- вода, 5 – 6 ст.л;
- сахар, 4 ст.л;
- масло растительное, 1 ст.л;
- масло сливочное, 50 г.
Процесс приготовления
Просеиваем муку с какао, всыпаем сахар, добавляем яйца и вливаем молоко. Перемешиваем до однородности.
Растапливаем сливочное масло, остужаем и вливаем вместе с растительным в массу.
Взбиваем миксером до однородности.
Гасим уксусом соду и выливаем в тесто, всыпаем соль и взбиваем миксером еще около минуты.
Форму застилаем пергаментом и выливаем тесто.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 40 – 45 минут, но здесь смотрите по своей технике и проверяйте готовность шпажкой.
Для глазури смешиваем все продукты кроме растительного масла, варим после закипания 2 минуты и снимаем с плиты.
Вливаем растительное масло и вымешиваем массу до однородности.Если есть шоколад, тогда просто топим его с кусочком сливочного масла и перемешиваем – такая глазурь тоже отлично подходит.
Поливаем бисквит помадкой и подаем к столу или отправьте на час в холодильник, чтобы торт хорошо остудился и помадка хорошо застыла.
Торт получается очень влажным, поэтому дополнительно пропитывать его не нужно.
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