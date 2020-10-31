Скатерть-Самобранка

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Чистим жир в 2 счета! Особый прием для чистки духовок

К сожалению, духовка имеет активную тенденцию к загрязнению и не всегда есть силы и время на ее очистку сразу после того, как закончили запекать блюдо. Особенно много жира, брызг сока бывает от мяса и рыбы, выпечка не столь сильно загрязняет духовку.

Чтобы быстро почистить духовку нам нужно:

  • вода горячая, 1 л;
  • нашатырь, 1 стакан;
  • сода или разрыхлитель, четверть стакана;
  • емкости большие, 2 шт.

Процесс очистки

В воде растворяем соду и получившуюся кашицу наносим на всю грязную поверхность духовку и оставляем на 30 минут.

Берем кухонную губку и ее жесткой стороной протираем все грязные поверхности.

Особенно эффективно так чиститься стекло духовки.

Чтобы вымыть всю духовку нужно:

  • включаем нагрев 150 градусов;
  • ставим в духовку емкость с 1 л воды внизу;
  • ставим в духовку емкость с  стаканом нашатырного спирта выше емкости с водой;
  • выключаем нагрев духовки и оставляем ее так на всю ночь.

Утром в нашатырь вливаем немного моющего средства и протираем всю поверхность духовки. Используем  жесткие губки и терки, чтобы хорошо убрать отстающую грязь.

Промываем чистой водой и вытираем насухо.

Чистим жир в 2 счета! Особый прием для чистки духовок

Можно смешать кипяток и уксус и поставить в духовку, включив ее на 200 градусов на 30 минут. Выключаем, оставляем все в духовке до остывания (теплое) духовки и чистим, как в первом случае.

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