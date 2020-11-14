Вы забудете о колбасе! Очень вкусная мясная закуска

Куриное мясо уж многим надоело. Я тоже довольно прохладно начала относиться к нему, пока не попробовала сделать эту закуску. Все дело в маринаде, блюдо получается настолько вкусным, что вы опять полюбите блюда из птицы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 2 шт;
- молоко, 1 стакан;
- соль, 1 ч.л.
Для приготовления маринада необходимо:
- мед, соевый соус, масло растительное, по 1 ст.л;
- чеснок, 3 зубчика;
- мускатный орех, паприка, сок лимона.
Процесс приготовления
Молоко смешиваем с солью.
Мясо промываем и опускаем на 2 часа в молоко. Так филе станет очень мягким и после готовки, будет сочным.
Для соуса смешиваем все указанные ингредиенты.
Филе вынимаем из молока и просушиваем бумажными полотенцами.
Выкладываем куски мяса друг на друга противоположными сторонами и очень туго обматываем бечевкой или нитками.
Смазываем маринадом со всех сторон и оставляем на 20 минут.
Форму застилаем пергаментом, выкладываем мясо и запекаем 20 минут при 200 градусах.
Вынимаем, остужаем и убираем нить.
Делаем мясную нарезку и красиво выкладываем на блюдо. Такую «колбасу» я делаю просто на бутерброды, берем на пикники.
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