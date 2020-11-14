Скатерть-Самобранка

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Вы забудете о колбасе! Очень вкусная мясная закуска

Куриное мясо уж многим надоело. Я тоже довольно прохладно начала относиться к нему, пока не попробовала сделать эту закуску. Все дело в маринаде, блюдо получается настолько вкусным, что вы опять полюбите блюда из птицы.

Вы забудете о колбасе! Очень вкусная мясная закуска

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 2 шт;
  • молоко, 1 стакан;
  • соль, 1 ч.л.

Для приготовления маринада необходимо:

  • мед, соевый соус, масло растительное, по 1 ст.л;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • мускатный орех, паприка, сок лимона.

Процесс приготовления

Молоко смешиваем с солью.

Мясо промываем и опускаем на 2 часа в молоко. Так филе станет очень мягким и после готовки, будет сочным.

Для соуса смешиваем все указанные ингредиенты.

Филе вынимаем из молока и просушиваем бумажными полотенцами.

Выкладываем куски мяса друг на друга противоположными сторонами и очень туго обматываем бечевкой или нитками.

Смазываем маринадом со всех сторон и оставляем на 20 минут.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем мясо и запекаем 20 минут при 200 градусах.

Вы забудете о колбасе! Очень вкусная мясная закуска

Вынимаем, остужаем и убираем нить.

Делаем мясную нарезку и красиво выкладываем на блюдо. Такую «колбасу» я делаю  просто на бутерброды, берем на пикники.

Вы забудете о колбасе! Очень вкусная мясная закуска

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