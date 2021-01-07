Скатерть-Самобранка

5 285 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина29 декабря, 17:42
    А в магазинах молоко? Свежо предание.....Масло сливочное д...
  • Ирина Новичихина29 декабря, 17:08
    надо попробовать. Действительно такой рецепт не встречала никогда.У меня даже рыхла...
  • Ирина Новичихина28 декабря, 6:39
    Улыбнуло! :-) Вот теперь сижу и недоумеваю, почему мне-то такая простая (гениальная :-)) мысль спросить не пришла в г...«Наконец-то будет...

Ужин из лаваша: гости не поймут из чего вы его приготовили

Ужин из лаваша с начинкой из сыра, зеленого лука и яиц. Получается очень оригинально, выглядит красиво и празднично! Отличный вариант для романтического ужина, или для встречи с друзьями. Заливаем всю красоту наивкуснейшей смесью! Обязательно берем рецепт на заметку!

Ужин из лаваша: ингредиенты

Ужин из лаваша

  1. 3 (три) шт – лаваша
  2. 120 (сто двадцать) гр – тертого сыра
  3. 5 (пять) шт – яиц
  4. 100 (сто) гр – сметаны
  5. 30 (тридцать) гр –зеленого лука
  6. Соль и перец по вкусу

Для заливки:

  1. 2 (две) шт – яиц
  2. 3 (три) ст. ложки – молока
  3. 80 (восемьдесят) гр – сметаны
  4. Сухие травы и соль по вкусу

Ужин из лаваша: рецепт

Ужин из лаваша

  • Яйца отварите и натрите на крупной терке
  • Лук зеленый нашинкуйте и смешайте с яйцами
  • Сыр натрите на крупной терке и добавьте к яйцам и луку
  • Добавьте ко всем ингредиентам сметану, посолите, поперчите по вкусу
  • Перемешайте до однородного состояния
  • Лист лаваша выложите на стол и распределите по нему начинку. Затем лаваш с начинкой сверните в рулет
  • Так поступаем с нашими лавашами
  • После чего нарежьте рулеты на поперечные кусочки и выложите в форму для запекания
  • Займемся заливкой. Яйца, молоко, сметану, соль и сухие травы перемешайте тщательно
  • И залейте этой смесью наш лаваш
  • Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
  • Пирог немного должен подняться и увеличиться в объеме

Ужин из лаваша готов!

Ужин из лаваша

Ссылка на первоисточник
ЗАКУСКИ
Обсудить

Картина дня

наверх