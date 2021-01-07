Ужин из лаваша: гости не поймут из чего вы его приготовили

Ужин из лаваша с начинкой из сыра, зеленого лука и яиц. Получается очень оригинально, выглядит красиво и празднично! Отличный вариант для романтического ужина, или для встречи с друзьями. Заливаем всю красоту наивкуснейшей смесью! Обязательно берем рецепт на заметку!
Ужин из лаваша: ингредиенты
- 3 (три) шт – лаваша
- 120 (сто двадцать) гр – тертого сыра
- 5 (пять) шт – яиц
- 100 (сто) гр – сметаны
- 30 (тридцать) гр –зеленого лука
- Соль и перец по вкусу
Для заливки:
- 2 (две) шт – яиц
- 3 (три) ст. ложки – молока
- 80 (восемьдесят) гр – сметаны
- Сухие травы и соль по вкусу
Ужин из лаваша: рецепт
- Яйца отварите и натрите на крупной терке
- Лук зеленый нашинкуйте и смешайте с яйцами
- Сыр натрите на крупной терке и добавьте к яйцам и луку
- Добавьте ко всем ингредиентам сметану, посолите, поперчите по вкусу
- Перемешайте до однородного состояния
- Лист лаваша выложите на стол и распределите по нему начинку. Затем лаваш с начинкой сверните в рулет
- Так поступаем с нашими лавашами
- После чего нарежьте рулеты на поперечные кусочки и выложите в форму для запекания
- Займемся заливкой. Яйца, молоко, сметану, соль и сухие травы перемешайте тщательно
- И залейте этой смесью наш лаваш
- Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса
- Пирог немного должен подняться и увеличиться в объеме
Ужин из лаваша готов!
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