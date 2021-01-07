Ужин из лаваша: гости не поймут из чего вы его приготовили

Ужин из лаваша с начинкой из сыра, зеленого лука и яиц. Получается очень оригинально, выглядит красиво и празднично! Отличный вариант для романтического ужина, или для встречи с друзьями. Заливаем всю красоту наивкуснейшей смесью! Обязательно берем рецепт на заметку!

Ужин из лаваша: ингредиенты

3 (три) шт – лаваша 120 (сто двадцать) гр – тертого сыра 5 (пять) шт – яиц 100 (сто) гр – сметаны 30 (тридцать) гр –зеленого лука Соль и перец по вкусу

Для заливки:

2 (две) шт – яиц 3 (три) ст. ложки – молока 80 (восемьдесят) гр – сметаны Сухие травы и соль по вкусу

Ужин из лаваша: рецепт

Яйца отварите и натрите на крупной терке

Лук зеленый нашинкуйте и смешайте с яйцами

Сыр натрите на крупной терке и добавьте к яйцам и луку

Добавьте ко всем ингредиентам сметану, посолите, поперчите по вкусу

Перемешайте до однородного состояния

Лист лаваша выложите на стол и распределите по нему начинку. Затем лаваш с начинкой сверните в рулет

Так поступаем с нашими лавашами

После чего нарежьте рулеты на поперечные кусочки и выложите в форму для запекания

Займемся заливкой. Яйца, молоко, сметану, соль и сухие травы перемешайте тщательно

И залейте этой смесью наш лаваш

Отправьте запекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на полчаса

Пирог немного должен подняться и увеличиться в объеме

Ужин из лаваша готов!