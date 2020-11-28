Помидоры по-корейски: нежные и слегка острые помидоры быстро готовятся

Помидоры по-корейски получаются очень пикантными. Нежные, в то же время острые в меру. Отличный вариант для праздничного стола. Также вы ими можете разнообразить повседневное меню. А на гарнир рис, картофель, мясо или рыба.

Помидоры по-корейски: ингредиенты

На закуску

Пол кило помидор 6 (шесть) зубчиков – чеснока 1 (одна) шт – болгарского перца Зелень по вкусу 1 (одна) шт – моркови Красный и черный молотый перец по вкусу

На маринад

1 (одна) ст. ложка – яблочного уксуса 1 (одна) ст. ложка – растительного масла Пол ст. ложки – соли 1 (одна) ст. ложка – сахара

Помидоры по-корейски: рецепт

Помидоры нам нужны плотные. Среднего размера. Круглой или овальной формы. Нарежьте их пополам, удалите плодоножку

Чеснок и болгарский перец измельчите в блендере

Морковь натрите на терке

Зелень измельчите

Теперь маринад. Уксус, растительное масло, соль и сахар перемешайте хорошенько

Возьмите посуду и укладывайте слоями. Помидоры срезом вверх. Потом болгарский перец и чеснок. Присыпать черным и красным перцами. Сверху морковь и зелень

У меня получается в два слоя. Слои повторяем

Закройте посуду крышкой и переверните вверх дном. Уберите в холодильник на 10 часов. Переворачивать обратно вверх дном не нужно. Хранятся в холодильнике помидоры несколько дней

Помидоры по-корейски готовы!