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Помидоры по-корейски: нежные и слегка острые помидоры быстро готовятся

Помидоры по-корейски получаются очень пикантными. Нежные, в то же время острые в меру. Отличный вариант для праздничного стола. Также вы ими можете разнообразить повседневное меню. А на гарнир рис, картофель, мясо или рыба.

Помидоры по-корейски: ингредиенты

Помидоры по-корейски

На закуску

  1. Пол кило помидор
  2. 6 (шесть) зубчиков – чеснока
  3. 1 (одна) шт – болгарского перца
  4. Зелень по вкусу
  5. 1 (одна) шт – моркови
  6. Красный и черный молотый перец по вкусу

На маринад

  1. 1 (одна) ст. ложка – яблочного уксуса
  2. 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
  3. Пол ст. ложки – соли
  4. 1 (одна) ст. ложка – сахара

Помидоры по-корейски: рецепт

Помидоры по-корейски

  • Помидоры нам нужны плотные. Среднего размера. Круглой или овальной формы. Нарежьте их пополам, удалите плодоножку
  • Чеснок и болгарский перец измельчите в блендере
  • Морковь натрите на терке
  • Зелень измельчите
  • Теперь маринад. Уксус, растительное масло, соль и сахар перемешайте хорошенько
  • Возьмите посуду и укладывайте слоями. Помидоры срезом вверх. Потом болгарский перец и чеснок. Присыпать черным и красным перцами. Сверху морковь и зелень
  • У меня получается в два слоя. Слои повторяем
  • Закройте посуду крышкой и переверните вверх дном. Уберите в холодильник на 10 часов. Переворачивать обратно вверх дном не нужно.
    Хранятся в холодильнике помидоры несколько дней

Помидоры по-корейски готовы!

Помидоры по-корейски

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