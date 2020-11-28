Помидоры по-корейски: нежные и слегка острые помидоры быстро готовятся

Помидоры по-корейски получаются очень пикантными. Нежные, в то же время острые в меру. Отличный вариант для праздничного стола. Также вы ими можете разнообразить повседневное меню. А на гарнир рис, картофель, мясо или рыба.
Помидоры по-корейски: ингредиенты
На закуску
- Пол кило помидор
- 6 (шесть) зубчиков – чеснока
- 1 (одна) шт – болгарского перца
- Зелень по вкусу
- 1 (одна) шт – моркови
- Красный и черный молотый перец по вкусу
На маринад
- 1 (одна) ст. ложка – яблочного уксуса
- 1 (одна) ст. ложка – растительного масла
- Пол ст. ложки – соли
- 1 (одна) ст. ложка – сахара
Помидоры по-корейски: рецепт
- Помидоры нам нужны плотные. Среднего размера. Круглой или овальной формы. Нарежьте их пополам, удалите плодоножку
- Чеснок и болгарский перец измельчите в блендере
- Морковь натрите на терке
- Зелень измельчите
- Теперь маринад. Уксус, растительное масло, соль и сахар перемешайте хорошенько
- Возьмите посуду и укладывайте слоями. Помидоры срезом вверх. Потом болгарский перец и чеснок. Присыпать черным и красным перцами. Сверху морковь и зелень
- У меня получается в два слоя. Слои повторяем
- Закройте посуду крышкой и переверните вверх дном. Уберите в холодильник на 10 часов. Переворачивать обратно вверх дном не нужно. Хранятся в холодильнике помидоры несколько дней
Помидоры по-корейски готовы!
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