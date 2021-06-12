Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной. Ароматная закуска для всех

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной вы можете подать на праздничный стол или просто порадовать близких.
Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной: ингредиенты
- Бекон или ветчина — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Куриное филе — 3 п. (три половинки)
- Твёрдый или полутвёрдый сыр — 90 гр. (девяносто грамм)
- Маринованные огурцы — 2 шт. средних (две штуки)
- Панировочные сухари — 100 гр. (сто грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Смесь итальянских трав — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Мелкая морская пищевая соль
- Горчица — 3 ч. л (три чайные ложки)
Рецепт приготовления:
- Каждое филе надрежьте карманом.
- Курицу отбейте, натрите смесью трав и соли, одну сторону натрите горчицей.
- Подготовьте начинку: сыр, ветчину, огурцы нарежьте тонкими слайсами.
- Кармашки выверните наизнанку, начините ветчиной, сыром и огурцом. Сформируйте большую котлету из каждого филе. Обваляйте котлету в яйце, затем в сухарях.
- В горячем масле обжарьте котлеты по три минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Карманы из филе можно подавать в целом виде или разрезать на более мелкие куски. Сверху украсьте зеленью и зерновой горчицей.
Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной — прекрасная закуска к праздничному столу.
Готовьте на здоровье!
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