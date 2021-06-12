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Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной. Ароматная закуска для всех

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной вы можете подать на праздничный стол или просто порадовать близких.

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной: ингредиенты

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной

  1. Бекон или ветчина — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  2. Куриное филе — 3 п. (три половинки)
  3. Твёрдый или полутвёрдый сыр — 90 гр. (девяносто грамм)
  4. Маринованные огурцы — 2 шт. средних (две штуки)
  5. Панировочные сухари — 100 гр. (сто грамм)
  6. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  7. Смесь итальянских трав — 2 ч. л (две чайные ложки)
  8. Мелкая морская пищевая соль
  9. Горчица — 3 ч. л  (три чайные ложки)

Рецепт приготовления:

  • Каждое филе надрежьте карманом.
  • Курицу отбейте, натрите смесью трав и соли, одну сторону натрите горчицей.
  • Подготовьте начинку: сыр, ветчину, огурцы нарежьте тонкими слайсами.
  • Кармашки выверните наизнанку, начините ветчиной, сыром и огурцом. Сформируйте большую котлету из каждого филе. Обваляйте котлету в яйце, затем в сухарях.
  • В горячем масле обжарьте котлеты по три минуты с каждой стороны на среднем огне.
  • Карманы из филе можно подавать в целом виде или разрезать на более мелкие куски. Сверху украсьте зеленью и зерновой горчицей.

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной — прекрасная закуска к праздничному столу.

Карман из куриной грудки с сыром огурчиком и ветчиной. Ароматная закуска для всех 2

Готовьте на здоровье!

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