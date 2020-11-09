Почему я кладу мокрую газету в холодильник. Жалко, что раньше не знала об этом способе

Иногда в холодильнике появляется неприятный аромат, из-за которого и продукты потом начинают источать запах. Сколько способов я перепробовала, чтобы больше не сталкиваться с этой проблемой, вам и не перечислить.

Но недавно смотрела интересное видео и решила попробовать те советы, которые там давались. Самое интересное, что требуется всего лишь мокрая газета, она лучше всего подходит.

Сбрызгиваем ее обильно водой из пульверизатора, комкаем и помещаем в холодильник.

В видео ничего не говорили о том, когда способ начнет «действовать», но опытным путем я поняла, что уже через сутки, аромат начала постепенно исчезать. За полтора дня мокрая газета впитывала в себя неприятный запах и в холодильнике стало заметно свежее.

Влажную и скомканную газету положите на блюдце или иную подложку, чтобы не замарать водой и разводами полку.

Чтобы больше не сталкиваться с такими неприятностями, как неприятные ароматы в холодильнике, прежде чем ставить в него продукты, укладывайте их в емкости с крышкам, в пакеты, а овощи хорошо просушивайте и протирайте.