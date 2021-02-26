Национальные блюда: 8 лучших блюд разных народов мира

Национальные блюда — пожалуй, самый интересный раздел в кулинарии! Ведь, рецепты национальных блюд настолько разнообразны, все они невероятно оригинальны! Сегодня, я подобрала все самое вкусное и интересное!

Национальные блюда: Фул медамес. Египет.

Это пюре из вареных бобов с чесноком, лимонным соком и оливковым маслом. Блюдо очень бюджетное, но питательное. Учтите, блюдо тяжелое, кушать его лучше на обед.

Нам необходимы следующие ингредиенты:

1 (один) стакан — фасоли 5 (пять) ст. ложек — масла оливкового 1 (одна) ст. ложка — лимонного сока 3 (три) зубчика — чеснока 1 (одна) ч. ложка — кумина 1 (одна) шт — помидора 1 (одна) шт — лука кинза по вкусу соль по вкусу черный молотый перец по вкусу жгучий перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Фасоль замочите на ночь в холодной воде

На следующий день слейте воду и промойте еще раз, отварите до готовности

Чеснок очистите и положите в ступку. Туда же добавьте кумин, соль, цедру лимона и разотрите все в кашицу

В блендер положите фасоль, чесночную смесь, оливковое масло налейте, лимонный сок, соль, перец, острый перец и пробейте до желаемой консистенции. Понемногу добавляйте воду, в которой варилась фасоль. Консистенция может быть любая. От жидкой до пастообразной. Например я, предпочитаю больше в виде пасты

Например я, предпочитаю больше в виде пасты Итак, перебейте при помощи блендера, но не однородной массы, кусочки фасоли должны быть

Перед подачей блюдо сбрызните оливковым маслом и выложите поверх блюда нарезанный помидор, кинзу и лук. Рекомендуется подавать с лавашем, халой и питой. Особенно для вегетарианцев это блюдо — самое то!

Фиш-энд-чипс, Великобритания.

Рыба с картофелем фри — одно из культовых блюд британской кухни. Это обжаренная во фритюре рыба (традиционно треска, но может быть любая другая с белым мясом, например, пикша или камбала) с крупными ломтиками картофеля фри. Просто и очень вкусно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — рыбы 500 (пятьсот) гр — картофеля 1 (один) стакан — муки 1 (один) стакан — пива 2 (два) стакана — растительного масла половина чайной ложки — пищевой соды соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Начнем с кляра, так как его надо будет убрать в холодильник на некоторое время. Для этого нужно взять глубокую емкость и в нее просеять пшеничную муку через сито. К муке добавить соду и соль. Теперь нужно смешать все ингредиенты

Затем постепенно вводим в сухую смесь охлажденное темное пиво, постоянно перемешивая при помощи венчика так, чтобы в кляре не осталось комков. Затем посуду с готовым кляром нужно накрыть пищевой пленкой в холодильник минимум на 30 минут

А пока займемся приготовлением картофеля. Очистите и нарежьте его длинной соломкой. Обратить внимание, что перед приготовлением картофель должен быть сухим

Чтобы обжарить картофель можно использовать специально предназначенную для этого фритюрницу, а можно воспользоваться обычной кастрюлей. Влейте масло и поставить на огонь. Когда масло будет разогрето, выложите в емкость картофель и обжаривайте до образования золотистой корочки. Затем выложите картофель на противень, посолить и отправить в духовку на 5 минут. Готовьте при температуре 130°С

Филе рыбы можно использовать разное. Например, подойдет треска, пикша. У меня минтай. Филе необходимо вымыть и нарезать на порционные кусочки

В другую посуду насыпьте муку. И кусочки рыбного филе обвалять в муке, после чего отправьте в кляр, чтобы он покрыл полностью нашу рыбку

Затем обжарьте кусочки минтая в кипящем масле. Обжаренные кусочки выложите на бумажные салфетки , чтобы избавиться от лишнего масла

Готовые рыбу и картофель выложите на одно блюдо вместе и сразу же подавать к столу. Это блюдо обязательно должно подаваться горячим, поскольку кляр «обмякнет» и перестанет быть хрустящим, а картофель станет «вялым»! Рецепты национальных блюд не так уж и сложны! Готовьте для разнообразия своего рациона питания! Познавать новое — всегда интересно! Будьте здоровы!

Карривурст. Германия.

Это обычные сосиски с соусом на основе кетчупа и порошка карри. Вы только представьте, насколько это вкусно, раз 800 000 000 порций этих сосисок съедаются в Германии, ежегодно!

Подготовим следующие ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — свиных сосисок 100 (сто) гр — сахара 400 (четыреста) гр — консервированных помидор (без кожицы) 1 (одна) шт — лука 2 (две) ст. ложки — растительного масла 1 (одна) ст. ложка — карри — порошка 1 (одна) ст. ложка — острой молотой паприки соль по вкусу

Рецепт приготовления национального блюда:

Лук нарежьте мелко

Раскалите на сковороде растительное масло, выложите лук и обжаривайте десять минут на среднем огне до мягкости

Добавьте к луку карри и паприку, помешивая, тушите еще пару минут, затем добавьте консервированные помидоры без кожицы и разомните все до однородной консистенции

Добавьте в сковороду сахар и соль, затем уксус, перемешайте соус и доведите до кипения, поставьте медленный огонь и томите соус еще минут двадцать пять, постоянно помешивая

Сосиски нарежьте кружочками, добавьте их в готовый соус и томите все вместе минут семь, не забывайте помешивать

Подавайте карривурст горячим с гарниром. Очень подходит картофель фри! Насладитесь этим изумительным блюдом национальной кухни!

Люля Кебаб. Турция.

Приготовить можно быстро и невероятно вкусно! Готовим люля-кебаб на шпажках в домашних условиях по этому рецепту. Мясо получается сочным, ароматным, не хуже чем приготовленное на мангале.

Подготовим необходимые ингредиенты:

1 (одна) шт — лука 500 (пятьсот) гр — фарша (свинина и говядина) 20 (двадцать) гр — петрушки 1 (один) зубчик — чеснока 1 (одна) ст. ложка — соевого соуса 50 (пятьдесят) мл — красного вина 50 (пятьдесят) мл — воды сухие специи по вкусу

Рецепт приготовления:

Для приготовления блюда национальной кухни, в духовке, нам понадобятся шпажки и жаропрочная форма. Шпажки нужны длиной не менее 20 см. Чтобы они не сгорели при запекании, залейте их холодной водой и оставьте примерно на час

Фарш положите в глубокую посуду, чтобы было удобно перемешивать фарш с остальными ингредиентами. Лук и чеснок очистите и промойте

Измельчите лук, чеснок и зелень

Добавьте к фаршу лук, чеснок, зелень, соль, специи и соевый соус

Тщательно вымесите фарш до однородной массы. Удобнее это делать руками

Чтобы фарш был более однородным и не разваливался при готовке, отбейте его. Для этого переложите его на рабочую поверхность, в руках поднимите его над столом приблизительно на 20 см и с силой бросьте на стол. Затем отправьте фарш в холодильник 50 минут, чтобы охладить его

Охлажденный фарш более плотный и с ним удобнее работать.

Разделите фарш на 6 равных частей и сформируйте люля-кебаб. Для этого возьмите шпажки и оберните вокруг них фарш, аккуратно прижимая его руками

Налейте вино и воду в форму. Выложите на нее люля-кебаб так, чтобы между ними оставалось расстояние

Запекайте в предварительно разогретой духовке до 200 градусов духовки примерно пятнадцать минут

Затем переверните шпажки на другую сторону и оставьте еще на пятнадцать минут. Ориентируйтесь на работу своей духовки

Подавать люля-кебаб горячим с овощным салатом, хлебом и любимыми соусами! Вот такой не сложный рецепт национального блюда. Отмечу, многом и любимого блюда!

Национальные блюда: Клафути. Франция.

Невероятно воздушный, нежнейший пирог с ягодной начинкой! Пирог получается вкусным, пропитанным соком ягод, с кремовой текстурой. Для приготовления пирога подойдут любые замороженные ягоды, которые есть дома.

Подготовим следующие ингредиенты:

2 (два) стакана — молока 200 (двести) гр — муки 6 (шесть) ст. ложек — сахара 2 (две) шт — яиц 2 (два) стакана — замороженных ягод 1 (одна) ч. ложка — сливочного масла 3 (три) ст. ложки — овсяных хлопьев

Рецепт приготовления:

Начнем с теста для пирога, оно должно получиться достаточно жидким

Разбиваем яйца в глубокой посуде и взбивайте, постепенно добавляя сахар

Разогрейте молоко и теплое влейте его в тесто, венчиком аккуратно перемешивайте

Просейте в тесто муку и добавьте овсяные хлопья мелкого помола

Дайте тесту немного постоять, минут пятнадцать, за это время хлопья немного набухнут

Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. На дно выложите размороженные ягоды, если есть косточки, то их необходимо предварительно убрать

Вылейте тесто в форму, и отправьте в предварительно разогретую духовку до190 градусов на 1 час. Как бисквит покроется румяной корочкой, значит готово. Вы же, конечно, ориентируйтесь на работу своей духовки. Возможно вам понадобится меньше времени. Вот такой несложный рецепт национального блюда! Готовьте с удовольствием и на здоровье!

Арабская пита.

Пита — это арабская лепешка, широко популярная не только на родине, но и за ее пределами. Это хлеб, который идет как дополнение к другим блюдам. Питу хорошо начинять мясом, овощами, зеленью, сыром.

Нам понадобятся необходимые ингредиенты:

250 (двести пятьдесят) гр — муки 160 (сто шестьдесят) мл — воды 1 (одна) ст. ложка — отрубей 10 (десять) гр — дрожжей 1 (одна) ст. ложка — растительного масла половина чайной ложки — соли половина чайной ложки — сахара щепотка соды пищевой

Рецепт приготовления национального блюда:

Муку просейте через сито. Я использую свежие дрожжи

Муку перетрите с дрожжами до состояния крошки

Добавьте соль, сахар, соду и отруби, все хорошенько перемешайте

В мучной смеси сделайте лунку и влейте в нее теплую воду. Замесите мягкое тесто

Когда будете месить тесто, добавьте растительное масло и тщательно вымешайте тесто. Оно не должно липнуть к рукам

Тесто переложите в посуду и оставьте в теплом месте на один час, оно поднимется раза в три

Подошедшее тесто обомните руками и разделите на 4 равные части, каждую часть скатайте в колобок

Каждый колобок раскатайте в лепешку толщиной около 4 мм

Оставьте наши лепешки отдохнуть минут на 20, они еще поднимутся

Выпекайте лепешки в предварительно разогретой духовке до 240 градусов

Сверху лепешки останутся светлыми, румяными они будут только снизу. Выньте лепешки из духовки, прямо на противне накройте их полотенцем и дайте полностью остыть

Начиняйте лепешки различными начинками, по своему желанию! Будьте здоровы!

Котлеты Пожарские. Россия.

Пожарские котлеты будут у нас из куриного филе. Это национальное блюдо подходит для повседневного и праздничного меню. Рецепты национальных блюд такие разные, попробуйте эти вкусные и сочные котлетки по-русски!

Подготовим необходимые ингредиенты:

500 (пятьсот) гр — куриного филе 150 (сто пятьдесят) мл — сливок 100 (сто) гр — белого хлеба 1 (одна) шт — лука 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла половина чайной ложки — соли черный молотый перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Нарежьте хлеб кусочками. С них срежьте корочки, заморозьте их в морозилке, они нам понадобятся для панировки

Сливочного масло также нужно подморозить в морозилке

Хлебный мякиш нарежьте на кусочки и залейте молоком или сливками, они должны размокнуть

Филе курицы промойте и нарежьте кубиками. Очень мелкими

Репчатый лук мелко нарежьте. Обжарьте на растопленном сливочном масле до прозрачного цвета

Замороженное сливочное масло натрите на терке. Приготовленные ингредиенты добавьте к курице. Ингредиенты соедините с хлебом. Добавьте соль, перец. Перемешайте тщательно. Несколько раз фарш отбейте, чтобы котлеты получились нежными

Замороженные хлебные корочки натрите на терке и обваляйте в них наши котлетки. Обжаривайте их на сливочном масле с обеих сторон до румяности. После чего переложите их в форму для запекания и отправьте в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 10 минут. Это блюдо национальной кухни отлично подойдет к картофельному пюре. На здоровье!

Десерт из бананов. Бразилия.

Те, кто любит бананы — будут в полном восторге от блюда бразильской кухни! Невероятно вкусно, и так необычно!

Подготовим необходимые ингредиенты:

200 (двести) гр — бананов 2 (две) ст. ложки — сахарной пудры 5 (пять) ч. ложек — какао — порошка 2.5 ст. ложек — сливок 25 (двадцать пять) гр — грецких орехов

Рецепт приготовления: