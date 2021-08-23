За 10 минут ароматные помидоры на зиму. Без стерилизации и рассола

Томаты получаются очень вкусными, ароматными, а если вы еще и красиво уложите овощи в банки, то и красивыми. Лук и фиолетовый базилик дополняют помидоры, придают им особенного вкуса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
помидоры, 2 кг;
острый перчик, 1 шт;
лук, 2 шт;
базилик и укроп;
чеснок, 6 зубчиков;
лавровый лист, 3 шт;
соль и сахар по 3 ч.л;
уксус 70 %, 3 ч.л.
Процесс приготовления
Томаты выбираем плотные, не переспевшие, среднего размера. Режем на 2 части, отрезаем хвостики.
Острый перец мелко рубим.
Лук можно взять красный или обычный и режем тонкими полукольцами.
Чеснок режем на дольки.
Зелень режем, листики базилика отрываем от стеблей.
Укладываем в банки слои томатов, лука, базилика и укропа, кладем чеснок, соль и сахар, уксус.
Заливаем банки кипятком, закручиваем крышки.
Банки пару раз встряхиваем и переворачиваем, укутываем до остывания.
Хранить можно в подвале, срок годности – до года.
Закуска будет очень вкусная, ароматная, с мягким пикантным привкусом. Желательно хорошо промывать томаты и зелень, чтобы все содержимое в банках было чистым и не стало покрываться плесенью и не взорвалось.
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