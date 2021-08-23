За 10 минут ароматные помидоры на зиму. Без стерилизации и рассола

Томаты получаются очень вкусными, ароматными, а если вы еще и красиво уложите овощи в банки, то и красивыми. Лук и фиолетовый базилик дополняют помидоры, придают им особенного вкуса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 2 кг;

острый перчик, 1 шт;

лук, 2 шт;

базилик и укроп;

чеснок, 6 зубчиков;

лавровый лист, 3 шт;

соль и сахар по 3 ч.л;

уксус 70 %, 3 ч.л.

Процесс приготовления

Томаты выбираем плотные, не переспевшие, среднего размера. Режем на 2 части, отрезаем хвостики.

Острый перец мелко рубим.

Лук можно взять красный или обычный и режем тонкими полукольцами.

Чеснок режем на дольки.

Зелень режем, листики базилика отрываем от стеблей.

Укладываем в банки слои томатов, лука, базилика и укропа, кладем чеснок, соль и сахар, уксус.

Заливаем банки кипятком, закручиваем крышки.

Банки пару раз встряхиваем и переворачиваем, укутываем до остывания.

Хранить можно в подвале, срок годности – до года.

Закуска будет очень вкусная, ароматная, с мягким пикантным привкусом. Желательно хорошо промывать томаты и зелень, чтобы все содержимое в банках было чистым и не стало покрываться плесенью и не взорвалось.