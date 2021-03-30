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Курники. Намного вкуснее любых чебуреков и пирожков

Курники — вкуснее пирожков и чебуреков! Настоящее лакомство! Приготовив раз — будете готовить своим домочадцам постоянно!

Курники. Намного вкуснее любых чебуреков и пирожков 2

Курники: ингредиенты

  1. мука
  2. 250 (двести пятьдесят) гр — маргарина
  3. 200 (двести) гр — сметаны
  4. 1/2 ч. ложки — соды
  5. 1/2ч. ложки — соли
  6. 800 (восемьсот) гр — куриного филе
  7. 2 (две) шт — картофеля
  8. 1 (одна) шт — лука
  9. черный молотый перец по вкусу
  10. 50 (пятьдесят) гр — сливочного масла

Рецепт приготовления:

  • Смешайте сметану с мягким маргарином. В полученную массу добавьте муку (на глаз) так, чтобы тесто получилось эластичным, как пластилин и не липло к рукам. Оставьте тесто на 15 минут
  • Нарежьте куриную грудку маленькими кусочками
  • Нарежьте небольшими кубиками картофель. Добавьте к куриным грудкам
  • Нарежьте небольшими кубиками лук. Добавляем к полученной начинке. Всю начинку перемешайте, заправьте солью и перцем
  • Берите по немногу теста и делайте блины, размером с ладонь. Положите во внутрь начинку. Сверните в форме полузакрытой корзинки, защепляя по краям (в середине оставьте открытое место)
  • На противень выложите пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом. Выложите на бумагу получившиеся курники. Разогрейте духовку до 220 градусов и выпекайте курники 20-25 минут, до образования румяной корочки.
    Подавать лучше сразу, в горячем виде. Но и в холодном они также остаются вкусными. На здоровье!
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