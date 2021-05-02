Заливной пирог с клубникой. Лучшее лакомство в сезон ягод

Заливной пирог с клубникой невероятно нежный и вкусный. Приготовьте этот невероятно вкусный пирог и удивите гостей своими пекарскими навыками.
Заливной пирог с клубникой: ингредиенты
Ингредиенты для теста.
- Сахар — 100 гр. (сто грамм)
- Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
- Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Яйца — 2 ;т. (две штуки)
- Ванильный сахар — 20 гр (двадцать грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Ингредиенты для заливки:
- Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Сметана — 300 гр. (триста грамм)
- Крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
Ингредиенты для начинки: 200-300 грамм клубники
Рецепт приготовления:
- Сперва приготовьте тесто для заливного пирога. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте.
- Яйца взбейте с сахаром в отдельной ёмкости.
- В яйца добавьте сливочное масло и всё хорошо взбейте.
- В эту смесь добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
- Тесто отправьте в холодильник на 30 минут.
- Все ингредиенты для заливки смешайте и взбейте до однородной массы.
- Клубнику помойте и высушите.
- Теперь соберите пирог. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте по форме, делая небольшие бортики. Следом на тесто вылейте сметанную заливку, а сверху выложите клубнику.
- Пирог поставьте на 45 минут в разогретую духовку, постоянно посматривая за ним. Затем выключите духовку и дайте постоять там ещё примерно 30 минут.
Заливной пирог с клубникой можно подавать к столу.
Приятного Вам аппетита!
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