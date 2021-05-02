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Заливной пирог с клубникой. Лучшее лакомство в сезон ягод

Заливной пирог с клубникой невероятно нежный и вкусный. Приготовьте этот невероятно вкусный пирог и удивите гостей своими пекарскими навыками.

Заливной пирог с клубникой: ингредиенты

Заливной пирог с клубникой

 Ингредиенты для теста.

  1. Сахар — 100 гр. (сто грамм)
  2. Мука — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Масло сливочное — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  4. Яйца — 2 ;т. (две штуки)
  5. Ванильный сахар — 20 гр (двадцать грамм)
  6. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Ингредиенты для заливки:

  1. Сахар — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  2. Сметана — 300 гр. (триста грамм)
  3. Крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)

Ингредиенты для начинки: 200-300 грамм клубники

Рецепт приготовления:

  • Сперва приготовьте тесто для заливного пирога. Муку смешайте с разрыхлителем и просейте.
  • Яйца взбейте с сахаром в отдельной ёмкости.
  • В яйца добавьте сливочное масло и всё хорошо взбейте.
  • В эту смесь добавьте муку с разрыхлителем и замесите тесто.
  • Тесто отправьте в холодильник на 30 минут.
  • Все ингредиенты для заливки смешайте и взбейте до однородной массы.
  • Клубнику помойте и высушите.
  • Теперь соберите пирог. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте по форме, делая небольшие бортики. Следом на тесто вылейте сметанную заливку, а сверху выложите клубнику.
  • Пирог поставьте на 45 минут в разогретую духовку, постоянно посматривая за ним. Затем выключите духовку и дайте постоять там ещё примерно 30 минут.

Заливной пирог с клубникой можно подавать к столу.

Заливной пирог с клубникой. Лучшее лакомство в сезон ягод 2

Приятного Вам аппетита!

 

 

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