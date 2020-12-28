Действительно очень вкусный салат на Новый год. Исчезает первым со стола, проверено годами

Роскошный салат с красной рыбой и свежим огурцом – это классическое сочетание вкуса и аромата, всегда выигрышно и такой салатик точно понравиться всем вашим гостям. Набор продуктов обычный, красной рыбки потребуется не много.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- красная рыба, 150 г;
- картофель и яйца по 2 шт;
- морковь и огурец свежий по 1 шт.
Для домашнего майонеза необходимо:
- соль и горчица по 1\2 ч.л;
- яйцо, 1 шт;
- сахар, треть ч.л;
- масло растительное, 150 г;
- лимонный сок, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Смешиваем в блендере все продукты для майонеза и перебиваем до густого состояния.
Картофель и морковь трем на крупной терке.
Рыбу режем мелкими кусочками.
Формируем салат слоями и делаем сеточку майонеза над каждым. Если вы не любите отварную морковь в салате, сбрызните ее соком лимона и вы получите очень интересный вкус, точно не морковный!
Первый слой – тертый картофель.
Второй слой – часть рыбы.
Третий слой – морковь.
Четвертый слой – кубики огурца.
Пятый слой – яйца тертые.
Посыпаем кусочками семги и рубленой зеленью.
Вот такой простой и вкусный салатик точно вам понравится. Если не хотите выкладывать слои, смешайте продукты в салатнике и разложите по порционным креманкам.
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