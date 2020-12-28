Действительно очень вкусный салат на Новый год. Исчезает первым со стола, проверено годами

Роскошный салат с красной рыбой и свежим огурцом – это классическое сочетание вкуса и аромата, всегда выигрышно и такой салатик точно понравиться всем вашим гостям. Набор продуктов обычный, красной рыбки потребуется не много.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

красная рыба, 150 г;

картофель и яйца по 2 шт;

морковь и огурец свежий по 1 шт.

Для домашнего майонеза необходимо:

соль и горчица по 1\2 ч.л;

яйцо, 1 шт;

сахар, треть ч.л;

масло растительное, 150 г;

лимонный сок, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Смешиваем в блендере все продукты для майонеза и перебиваем до густого состояния.

Картофель и морковь трем на крупной терке.

Рыбу режем мелкими кусочками.

Формируем салат слоями и делаем сеточку майонеза над каждым. Если вы не любите отварную морковь в салате, сбрызните ее соком лимона и вы получите очень интересный вкус, точно не морковный!

Первый слой – тертый картофель.

Второй слой – часть рыбы.

Третий слой – морковь.

Четвертый слой – кубики огурца.

Пятый слой – яйца тертые.

Посыпаем кусочками семги и рубленой зеленью.