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Действительно очень вкусный салат на Новый год. Исчезает первым со стола, проверено годами

Роскошный салат с красной рыбой и свежим огурцом – это классическое сочетание вкуса и аромата, всегда выигрышно и такой салатик точно понравиться всем вашим гостям. Набор продуктов обычный, красной рыбки потребуется не много.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • красная рыба, 150 г;
  • картофель и яйца по 2 шт;
  • морковь и огурец свежий по 1 шт.

Для домашнего майонеза необходимо:

  • соль и горчица по 1\2 ч.л;
  • яйцо, 1 шт;
  • сахар, треть ч.л;
  • масло растительное, 150 г;
  • лимонный сок, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Смешиваем в блендере все продукты для майонеза и перебиваем до густого состояния.

Картофель и морковь трем на крупной терке.

Рыбу режем мелкими кусочками.

Формируем салат слоями и делаем сеточку майонеза над каждым. Если вы не любите отварную морковь в салате, сбрызните ее соком лимона и вы получите очень интересный вкус, точно не морковный!

Первый слой – тертый картофель.

Второй слой – часть рыбы.

Третий слой – морковь.

Четвертый слой – кубики огурца.

Пятый слой – яйца тертые.

Посыпаем кусочками семги и рубленой зеленью.

Действительно очень вкусный салат на Новый год. Исчезает первым со стола, проверено годами

Вот такой простой и вкусный салатик точно вам понравится. Если не хотите выкладывать слои, смешайте продукты в салатнике и разложите по порционным креманкам.

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