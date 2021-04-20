Апельсиновый бисквит. Ароматная выпечка, пахнущая цветением сакуры

Апельсиновый бисквит получится испечь первой попытки. Этот бисквит получается воздушным, как настоящее облако.
Апельсиновый бисквит: ингредиенты
- Мука пшеничная – 90 г. (девяносто грамм)
- Апельсиновая цедра – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Лимонный сок – 1 ч. л. (одна чайная ложка)
- Апельсиновый сок – 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Белок – 3 шт. (три штуки)
- Желток – 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло – 30 г. (тридцать грамм)
- Сахарная пудра – 70 г. (семьдесят грамм)
- Соль – ¼ ч. л. (четверть чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- Растопите сливочное масло на водяной бане, потом в него добавьте апельсиновую цедру и сок.
- Затем с помощью миксера взбейте яичные белки с сахаром до белой пены, добавьте лимонный сок и взбейте ещё до стойких пиков. Отправьте к ним яичные желтки и снова взбейте всё до однородности.
- Теперь добавьте предварительно просеянную муку. Введите соль и всё тщательно перемешайте, не оставляя в тесте комочков.
- В ёмкость с масляно-апельсиновой смесью добавьте несколько ложек получившегося теста. Содержимое хорошо перемешайте и влейте в миску с остальным тестом. Опять всё перемешайте, равномерно соедините ингредиенты.
- Вылейте тесто в форму, устланную пергаментной бумагой. Отправьте бисквит на 30-35 минут в разогретую до 160 градусов духовку. Готовность лучше проверяйте зубочисткой.
Апельсиновый бисквит получается воздушным и ароматным.
Приятного аппетита!
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